Installer Thruk med ett klikk.
Webgrensesnitt for overvåking av flere bakender for Naemon, Nagios, Icinga og Shinken, bygget på Livestatus API-et.
Velg en VPS-plan for Thruk
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Thruk
Thruk er et funksjonsrikt, uavhengig overvåkings-webgrensesnitt bygget på Livestatus API-et. Det erstatter det aldrende Nagios CGI med et raskt, moderne brukergrensesnitt og legger til funksjonalitet som kjerne-Nagios aldri leverte — sidebaserte visninger over millioner av tjenester, mobilvennlige dashbord, forretningsprosesser, SLA-rapportering og et kraftig REST API.
Selv-hosting av Thruk på din egen VPS lar deg konsolidere alle Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-backend-er bak et enkelt grensesnitt. Denne malen leveres med OMD Labs-distribusjonen, slik at du også får en Naemon-kjerne som er klar til å spørres, RRD ytelsesgrafer og det komplette Thruk-tilleggs-økosystemet uten manuell kompilering.
Viktige funksjoner i Thruk
Multi-backend-støtte
Spørre Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-instanser samtidig og presentere dem som én samlet statusvisning.
Medfølgende Naemon-kjerne
Leveres med en fungerende Naemon-backend, RRD-ytelsesgrafer og Apache, slik at nett-grensesnittet har livedata fra første oppstart.
Forretningsprosesser
Grupper hundrevis av lavnivåkontroller til logiske forretningstjenester som avdekker reell innvirkning i stedet for rå vertsstøy.
SLA-rapportering
Generer tilgjengelighets-, driftsavbrudds- og SLA-rapporter i PDF eller Excel direkte fra webgrensesnittet uten eksterne rapporteringsverktøy.
REST API
Automatiser dashbord, nedetider og bekreftelser gjennom et dokumentert REST API som speiler alle UI-funksjoner.
Mobilvennlig brukergrensesnitt
Responsive dashbord og et dedikert mobiltema lar operatører prioritere hendelser fra en telefon eller et nettbrett på vakt.
Hvorfor kjøre Thruk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.