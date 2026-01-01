Thruk er et funksjonsrikt, uavhengig overvåkings-webgrensesnitt bygget på Livestatus API-et. Det erstatter det aldrende Nagios CGI med et raskt, moderne brukergrensesnitt og legger til funksjonalitet som kjerne-Nagios aldri leverte — sidebaserte visninger over millioner av tjenester, mobilvennlige dashbord, forretningsprosesser, SLA-rapportering og et kraftig REST API.

Selv-hosting av Thruk på din egen VPS lar deg konsolidere alle Naemon-, Nagios-, Icinga- og Shinken-backend-er bak et enkelt grensesnitt. Denne malen leveres med OMD Labs-distribusjonen, slik at du også får en Naemon-kjerne som er klar til å spørres, RRD ytelsesgrafer og det komplette Thruk-tilleggs-økosystemet uten manuell kompilering.