useSend er et åpen kildekode-alternativ til Resend, SendGrid og Postmark som lar deg eie hele din e-postinfrastruktur. Bygget på Next.js med AWS SES som leveringsbackend, tilbyr det et rent REST API og SMTP-gateway for både transaksjons- og markedsførings-e-poster — uten gebyrer per e-post eller leverandørlås.

Selv-hosting av useSend på din VPS setter dine sendingsdomener, abonnentlister og e-postanalyser helt under din kontroll. Du får et enhetlig dashbord for overvåking av leveringsevne, administrasjon av domener, håndtering av returer og webhooks, og planlegging av kampanjer — alt fra infrastruktur du eier.