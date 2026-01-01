Installer useSend med ett klikk.
Åpen kildekode-infrastruktur for e-postutsendelse — host din egen plattform for transaksjons- og markedsførings-e-post.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med useSend
useSend er et åpen kildekode-alternativ til Resend, SendGrid og Postmark som lar deg eie hele din e-postinfrastruktur. Bygget på Next.js med AWS SES som leveringsbackend, tilbyr det et rent REST API og SMTP-gateway for både transaksjons- og markedsførings-e-poster — uten gebyrer per e-post eller leverandørlås.
Selv-hosting av useSend på din VPS setter dine sendingsdomener, abonnentlister og e-postanalyser helt under din kontroll. Du får et enhetlig dashbord for overvåking av leveringsevne, administrasjon av domener, håndtering av returer og webhooks, og planlegging av kampanjer — alt fra infrastruktur du eier.
Viktige funksjoner i useSend
REST API og SMTP
Send e-post via et utviklervennlig REST API eller standard SMTP — direkte kompatibel med eksisterende applikasjoner og e-postbiblioteker.
Leveranseanalyse
Spor leverte, åpnede, klikkede og returnerte e-poster i sanntid med et innebygd analysedashbord.
Domeneadministrasjon
Legg til og bekreft egendefinerte avsenderdomener med veiledning for DNS-oppføringer, og behold e-postomdømmet knyttet til din egen infrastruktur.
Planlagt sending
Sett e-poster i kø for fremtidig levering ved å bruke Schedule API-et, som muliggjør dryppkampanjer og tidssonebevisste transaksjonsflyter.
Webhook-hendelser
Motta leveringshendelser i sanntid — sprett, klager, åpninger og klikk — via konfigurerbare webhooks for videre behandling.
Hvorfor kjøre useSend på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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