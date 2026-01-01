LDAP Account Manager (LAM) er et modent, åpen kildekode-webgrensesnitt for å administrere kontoer lagret i en LDAP-katalog. I stedet for å redigere LDIF-filer eller streve med ldapsearch- og ldapmodify-kommandoer, administrerer administratorer Unix- og Samba-brukere, grupper, verter, DHCP-oppføringer, Kopano-kontoer og Asterisk-utvidelser via en nettleser. LAM forstår de vanligste LDAP-skjemaene ut av boksen og leveres med typebevisste redigeringsverktøy for hver.

Denne malen samler LAM sammen med en OpenLDAP-katalogserver slik at hele identitetsstakken kjører på en enkelt VPS bak Traefik HTTPS. Selvhosting av LAM holder kataloglegitimasjon, gruppemedlemskap og identitetsdata innenfor din egen infrastruktur uten avhengighet av tredjeparts identitetsleverandører eller SaaS-avgifter per sete.