Installer LDAP Account Manager med ett-klikks installasjon.
Webgrensesnitt for å administrere brukere, grupper og objekter i en OpenLDAP-katalog via et brukervennlig nettlesergrensesnitt.
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Hva du kan bygge med LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) er et modent, åpen kildekode-webgrensesnitt for å administrere kontoer lagret i en LDAP-katalog. I stedet for å redigere LDIF-filer eller streve med ldapsearch- og ldapmodify-kommandoer, administrerer administratorer Unix- og Samba-brukere, grupper, verter, DHCP-oppføringer, Kopano-kontoer og Asterisk-utvidelser via en nettleser. LAM forstår de vanligste LDAP-skjemaene ut av boksen og leveres med typebevisste redigeringsverktøy for hver.
Denne malen samler LAM sammen med en OpenLDAP-katalogserver slik at hele identitetsstakken kjører på en enkelt VPS bak Traefik HTTPS. Selvhosting av LAM holder kataloglegitimasjon, gruppemedlemskap og identitetsdata innenfor din egen infrastruktur uten avhengighet av tredjeparts identitetsleverandører eller SaaS-avgifter per sete.
Viktige funksjoner i LDAP Account Manager
Nettleserbasert brukergrensesnitt for administrasjon
Administrer brukere, grupper, verter og andre LDAP-objekter via et fanebasert webgrensesnitt i stedet for LDIF-filer og kommandolinjeverktøy.
Medfølgende OpenLDAP-server
Leveres med en OpenLDAP-katalog forhåndskonfigurert mot den valgte base-DN-en, slik at distribusjonen tilbyr både katalogen og dens administrasjonsgrensesnitt.
Kontotypemoduler
Innebygde redigeringsverktøy for Unix-kontoer, Samba-domener, Kopano, Asterisk, DHCP, e-postaliaser og FreeRadius dekker de fleste katalogskjemaer uten tilpasset kode.
CSV-import og PDF-eksport
Masseopprett kontoer fra regneark og generer utskrivbare PDF-kontoskjemaer for nyansatte direkte fra katalogdataene.
Detaljert tilgangskontroll
Serverprofiler, kontoprofiler og tillatelser på modulnivå lar deg delegere deler av katalogadministrasjonen uten å tildele fulle LDAP-administratorrettigheter.
Flerspråklig grensesnitt
Oversatt til over et dusin språk slik at administrative team kan jobbe på sitt foretrukne språk mot den samme delte katalogen.
Hvorfor kjøre LDAP Account Manager på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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