Rackula er en visuell rack-designer med åpen kildekode som hjelper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med å planlegge serverrack-oppsett gjennom et dra-og-slipp-grensesnitt. Den støtter standard 1U–48U rackstørrelser, kommer med et bibliotek av bilder av ekte enheter synkronisert fra NetBox, og lar deg eksportere ferdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG for dokumentasjon.

Selv-hosting av Rackula på en VPS holder hvert rack-diagram, tilpasset enhet og team-oppsett under din kontroll i stedet for inne i en leverandør-SaaS. Den vedvarende distribusjonen deler oppsett på tvers av nettlesere og enheter via et backend-API, støtter URL- og QR-kode-deling for rask overlevering til eksterne teknikere, og beskytter muterende operasjoner bak innebygd autentisering.