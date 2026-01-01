Installer Rackula med ett klikk.
Dra-og-slipp-designer for oppsett av serverrack for planlegging av installasjoner for datasenter, homelab og AV-utstyr.
Velg en VPS-plan for Rackula
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Rackula
Rackula er en visuell rack-designer med åpen kildekode som hjelper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med å planlegge serverrack-oppsett gjennom et dra-og-slipp-grensesnitt. Den støtter standard 1U–48U rackstørrelser, kommer med et bibliotek av bilder av ekte enheter synkronisert fra NetBox, og lar deg eksportere ferdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG for dokumentasjon.
Selv-hosting av Rackula på en VPS holder hvert rack-diagram, tilpasset enhet og team-oppsett under din kontroll i stedet for inne i en leverandør-SaaS. Den vedvarende distribusjonen deler oppsett på tvers av nettlesere og enheter via et backend-API, støtter URL- og QR-kode-deling for rask overlevering til eksterne teknikere, og beskytter muterende operasjoner bak innebygd autentisering.
Viktige funksjoner i Rackula
Dra-og-slipp designer
Planlegg rackoppsett visuelt ved å dra enheter inn i 1U–48U spor uten å tegne diagrammer i regneark eller generiske tegneprogrammer.
Faktiske enhetsbilder
Bygg diagrammer ved hjelp av nøyaktige bilder av for- og bakside av ekte maskinvare, hentet fra NetBox enhetstypebibliotek.
Flerformat eksport
Eksporter ferdige rack som PNG-, PDF- eller SVG-filer for billetter for endringsstyring, driftsprosedyrer og kundevendt dokumentasjon.
URL og QR-deling
Del et rackoppsett med teknikere på stedet via en enkelt lenke eller skannbar QR-kode i stedet for å sende skjermbilder på e-post.
Vedvarende bakend
Synkroniser oppsett på tvers av nettlesere og enheter via et backend-API med diskbasert lagring som overlever container-omstarter.
Innebygd autentisering
Beskytt lese- og skrivetilgang med brukernavn- og passordpålogging pluss et API-skrivetoken som beskytter muterende ruter.
Hvorfor kjøre Rackula på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.