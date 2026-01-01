Opptil 69 % rabatt for Rackula

Installer Rackula med ett klikk.

Dra-og-slipp-designer for oppsett av serverrack for planlegging av installasjoner for datasenter, homelab og AV-utstyr.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer Rackula med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Rackula

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Rackula

Rackula er en visuell rack-designer med åpen kildekode som hjelper systemadministratorer, homelab-entusiaster og AV-teknikere med å planlegge serverrack-oppsett gjennom et dra-og-slipp-grensesnitt. Den støtter standard 1U–48U rackstørrelser, kommer med et bibliotek av bilder av ekte enheter synkronisert fra NetBox, og lar deg eksportere ferdige diagrammer som PNG, PDF eller SVG for dokumentasjon.

Selv-hosting av Rackula på en VPS holder hvert rack-diagram, tilpasset enhet og team-oppsett under din kontroll i stedet for inne i en leverandør-SaaS. Den vedvarende distribusjonen deler oppsett på tvers av nettlesere og enheter via et backend-API, støtter URL- og QR-kode-deling for rask overlevering til eksterne teknikere, og beskytter muterende operasjoner bak innebygd autentisering.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Rackula

Dra-og-slipp designer

Planlegg rackoppsett visuelt ved å dra enheter inn i 1U–48U spor uten å tegne diagrammer i regneark eller generiske tegneprogrammer.

Faktiske enhetsbilder

Bygg diagrammer ved hjelp av nøyaktige bilder av for- og bakside av ekte maskinvare, hentet fra NetBox enhetstypebibliotek.

Flerformat eksport

Eksporter ferdige rack som PNG-, PDF- eller SVG-filer for billetter for endringsstyring, driftsprosedyrer og kundevendt dokumentasjon.

URL og QR-deling

Del et rackoppsett med teknikere på stedet via en enkelt lenke eller skannbar QR-kode i stedet for å sende skjermbilder på e-post.

Vedvarende bakend

Synkroniser oppsett på tvers av nettlesere og enheter via et backend-API med diskbasert lagring som overlever container-omstarter.

Innebygd autentisering

Beskytt lese- og skrivetilgang med brukernavn- og passordpålogging pluss et API-skrivetoken som beskytter muterende ruter.

Hvorfor kjøre Rackula på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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