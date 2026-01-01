pycsw er en åpen kildekode OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server skrevet i Python og brukes av nasjonale romlige datainfrastrukturer, forskningsinstitusjoner og geoportaler for å publisere geospatiale metadata. Det er en OGC referanseimplementering, fullt kompatibel med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU, som lar andre kataloger og klienter samhandle uten tilpassede adaptere.

Selv-hosting av pycsw på din VPS gir deg fullt eierskap til metadata-indeksen som støtter din romlige dataportal, uten en tredjeparts katalogtjeneste å være avhengig av. Malen leveres forhåndskonfigurert med et SQLite-arkiv for rask oppstart og kan rekonfigureres for PostgreSQL- eller PostGIS-støttede distribusjoner i stor skala.