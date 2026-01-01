Installer pycsw med ett klikk.
OGC-sertifisert katalogserver som publiserer og oppdager geografisk metadata gjennom åpne standarder.
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Hva du kan bygge med pycsw
pycsw er en åpen kildekode OGC Catalogue Service for the Web (CSW)-server skrevet i Python og brukes av nasjonale romlige datainfrastrukturer, forskningsinstitusjoner og geoportaler for å publisere geospatiale metadata. Det er en OGC referanseimplementering, fullt kompatibel med CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU, som lar andre kataloger og klienter samhandle uten tilpassede adaptere.
Selv-hosting av pycsw på din VPS gir deg fullt eierskap til metadata-indeksen som støtter din romlige dataportal, uten en tredjeparts katalogtjeneste å være avhengig av. Malen leveres forhåndskonfigurert med et SQLite-arkiv for rask oppstart og kan rekonfigureres for PostgreSQL- eller PostGIS-støttede distribusjoner i stor skala.
Viktige funksjoner i pycsw
OGC-sertifisert server
Kjør en OGC referanseimplementasjon i samsvar med CSW 2.0.2, CSW 3.0 og OGC API - Records rett ut av esken.
Flere katalog-API-er
Tilby det samme metadataarkivet via CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH og SRU for bred klientkompatibilitet.
INSPIRE og ISO støtte
Publiser ISO 19115 / 19139-poster og aktiver INSPIRE-profilen for å oppfylle kravene i det europeiske direktivet for romlige data.
Føderert søk
Konfigurer distribuert søk på tvers av eksterne CSW-kataloger, slik at et enkelt søk når dine poster og fødererte partnere samtidig.
Fleksible repositorier
Start med den medfølgende SQLite-lagringen og bytt til PostgreSQL, PostGIS, eller andre støttede bakender etter hvert som datavolumet ditt vokser.
Python-økosystemet
Utvid funksjonalitet gjennom pycsw-plugins og integrer med den bredere geopython-stakken, inkludert pygeoapi, OWSLib og GeoNode.
Hvorfor kjøre pycsw på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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