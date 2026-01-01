Installer Polaris med ett klikk.
Lettvektig Rust-drevet musikkstrømmingsserver som legger din personlige samling på alle enhetene du eier.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Polaris
Polaris er en åpen kildekode musikkstrømmingsserver skrevet i Rust, bygget for å gjøre et personlig musikkbibliotek tilgjengelig fra enhver nettleser eller mobilenhet med minimal maskinvare. Rust-kjernen holder minnebruk og CPU-belastning lav nok til å kjøre komfortabelt på VPS-abonnementer på inngangsnivå, samtidig som den komfortabelt indekserer biblioteker med titusenvis av spor på tvers av FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV og AIFF-formater.
Selv-hosting av Polaris holder hvert album, rip og Bandcamp-nedlasting under din kontroll, uten månedlig avgift, ingen katalogendringer og ingen lyttedata solgt til tredjeparter. Den første personen som åpner web-grensesnittet fullfører en kort oppsettsveiviser som kobler bibliotekstien med en administratorkonto, slik at innledende legitimasjon aldri vises i logger eller i distribusjonsmalen.
Viktige funksjoner i Polaris
Rust-ytelse
Native Rust-implementering holder minne- og CPU-bruken lav, slik at et stort bibliotek strømmer jevnt selv på de minste VPS-planene.
Støtte for tapsfritt format
Strømmer FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV og AIFF i original kvalitet uten tvungen re-enkoding av dine mastere.
Førstegangs oppsettveiviser
En veiledet velkomstflyt kobler musikkmappen din med en administratorkonto ved første lasting, uten hardkodede standardlegitimasjoner i bildet.
Flerbrukerspillelister
Hvert husstandsmedlem får sin egen konto, spillelister og lyttehistorikk uten å krysse biblioteker på en delt server.
Subsonic-kompatibel API
Eksponerer et Subsonic-kompatibelt API slik at dusinvis av iOS-, Android- og skrivebordsklienter fra fellesskapet kan koble til uten en proprietær app.
Nettleserbasert administrasjon
Hele konfigurasjonen — brukere, monteringspunkter, DDNS, regler for albumgrafikk — kan redigeres fra nettgrensesnittet uten å måtte gå inn i beholderen.
Hvorfor kjøre Polaris på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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