Polaris er en åpen kildekode musikkstrømmingsserver skrevet i Rust, bygget for å gjøre et personlig musikkbibliotek tilgjengelig fra enhver nettleser eller mobilenhet med minimal maskinvare. Rust-kjernen holder minnebruk og CPU-belastning lav nok til å kjøre komfortabelt på VPS-abonnementer på inngangsnivå, samtidig som den komfortabelt indekserer biblioteker med titusenvis av spor på tvers av FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV og AIFF-formater.

Selv-hosting av Polaris holder hvert album, rip og Bandcamp-nedlasting under din kontroll, uten månedlig avgift, ingen katalogendringer og ingen lyttedata solgt til tredjeparter. Den første personen som åpner web-grensesnittet fullfører en kort oppsettsveiviser som kobler bibliotekstien med en administratorkonto, slik at innledende legitimasjon aldri vises i logger eller i distribusjonsmalen.