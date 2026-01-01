SuperTokens er et åpen kildekode-alternativ til proprietære autentiseringstjenester som Auth0 og Firebase Auth. Det tilbyr et backend Core API som applikasjonene dine integreres med ved hjelp av offisielle SDK-er for React, Node.js, Python, Go og mobile plattformer. SuperTokens håndterer e-post/passord-pålogging, passordfrie flyter, sosial OAuth, flerfaktorautentisering, avansert sesjonshåndtering med automatisk token-oppdatering, og beskyttelse mot vanlige autentiseringsangrep – alt gjennom et godt dokumentert API.

Å drifte SuperTokens selv betyr at brukerlegitimasjon og sesjonsdata forblir i din PostgreSQL-database under din fulle kontroll, uten brukerbasert prising som skalerer mot deg etter hvert som applikasjonen din vokser. Denne malen distribuerer SuperTokens Core med PostgreSQL, klar for produksjonsbruk.