Installer SuperTokens med ett klikk.
Autentiseringsbackend med åpen kildekode med sesjonshåndtering, passordfri pålogging, sosial OAuth og MFA — et selvhostet alternativ til Auth0 og Firebase Auth.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med SuperTokens
SuperTokens er et åpen kildekode-alternativ til proprietære autentiseringstjenester som Auth0 og Firebase Auth. Det tilbyr et backend Core API som applikasjonene dine integreres med ved hjelp av offisielle SDK-er for React, Node.js, Python, Go og mobile plattformer. SuperTokens håndterer e-post/passord-pålogging, passordfrie flyter, sosial OAuth, flerfaktorautentisering, avansert sesjonshåndtering med automatisk token-oppdatering, og beskyttelse mot vanlige autentiseringsangrep – alt gjennom et godt dokumentert API.
Å drifte SuperTokens selv betyr at brukerlegitimasjon og sesjonsdata forblir i din PostgreSQL-database under din fulle kontroll, uten brukerbasert prising som skalerer mot deg etter hvert som applikasjonen din vokser. Denne malen distribuerer SuperTokens Core med PostgreSQL, klar for produksjonsbruk.
Viktige funksjoner i SuperTokens
Flere autentiseringsmetoder
Støtter e-post/passord, passordfrie magiske lenker og sosiale OAuth-leverandører ut av boksen — legg til flytene brukerne dine forventer uten tilpasset kode.
Avansert øktadministrasjon
Håndterer tokenrotasjon, automatisk oppdatering og sesjonsinndragning sikkert, og beskytter brukere mot sesjonskapring og fikseringsangrep.
Forhåndsbygde UI-komponenter
Ferdigbygde React-, Vue- og Angular-komponenter for pålogging, registrering og tilbakestilling av passord som matcher merkevaren din, uten å bygge autentiseringsgrensesnitt fra bunnen av.
Flerfaktorautentisering
Legg til TOTP eller e-postbasert MFA i enhver autentiseringsflyt uten tredjepartstjenester eller ekstra gebyrer per bruker.
Roller og tillatelser
Tilordne roller til brukere og håndhev tillatelseskontroller i applikasjonen din ved hjelp av SuperTokens innebygde brukeradministrasjon og roller-API.
Hvorfor kjøre SuperTokens på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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