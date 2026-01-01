WinterCMS er et gratis innholdsstyringssystem med åpen kildekode, bygget på Laravel PHP-rammeverket. Opprinnelig forket fra OctoberCMS, kombinerer det en utviklervennlig arkitektur med et intuitivt administrasjonspanel som gjør innholdsadministrasjon enkel for ikke-tekniske brukere. CMS-et leveres med et blokkbasert redigeringsprogram, et fleksibelt plugin-økosystem og en tema-basert front-end som lar team bygge og vedlikeholde sofistikerte nettsteder uten å ofre kodekvalitet.

Å selv-hoste WinterCMS på din egen VPS gir deg full kontroll over dataene dine, eliminerer avgifter per nettsted eller per bruker, og lar deg tilpasse hvert lag av stakken. Denne malen kombinerer WinterCMS med en dedikert MySQL 8-database for pålitelig, produksjonsklar persistens fra dag én.