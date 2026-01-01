Installer WinterCMS med ett klikk installasjon.
Gratis, åpen kildekode Laravel-basert CMS med et rent administrasjonspanel, pluginsystem og en kraftig temamotor.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WinterCMS
WinterCMS er et gratis innholdsstyringssystem med åpen kildekode, bygget på Laravel PHP-rammeverket. Opprinnelig forket fra OctoberCMS, kombinerer det en utviklervennlig arkitektur med et intuitivt administrasjonspanel som gjør innholdsadministrasjon enkel for ikke-tekniske brukere. CMS-et leveres med et blokkbasert redigeringsprogram, et fleksibelt plugin-økosystem og en tema-basert front-end som lar team bygge og vedlikeholde sofistikerte nettsteder uten å ofre kodekvalitet.
Å selv-hoste WinterCMS på din egen VPS gir deg full kontroll over dataene dine, eliminerer avgifter per nettsted eller per bruker, og lar deg tilpasse hvert lag av stakken. Denne malen kombinerer WinterCMS med en dedikert MySQL 8-database for pålitelig, produksjonsklar persistens fra dag én.
Viktige funksjoner i WinterCMS
Laravel-grunnlaget
Bygget på Laravel PHP, arver WinterCMS et modent ruting-, ORM- og sikkerhetslag som utviklere allerede kjenner og stoler på.
Plugin-økosystem
Utvid funksjonalitet gjennom en rik plugin-markedsplass og et enkelt API som gjør det raskt og vedlikeholdbart å bygge tilpassede plugins.
Temamotor
Design fullt tilpassede grensesnitt ved hjelp av Twig-maler med CMS-komponenter, deler og layouter — ingen temalåsing nødvendig.
Oversiktlig adminpanel
Et polert, rollebasert bakend lar innholdsredaktører administrere sider, medier og innstillinger uten å trenge utviklerhjelp.
Mediebehandler
Innebygd fil- og bildeadministrasjon med verktøy for opplasting, organisering og direkte redigering holder alle ressurser på ett sted.
Hvorfor kjøre WinterCMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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