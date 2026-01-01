Spacedrive er et virtuelt distribuert filsystem (VDFS) som skaper en enkelt, intelligent katalog over alle filene dine – uavhengig av hvor de befinner seg. Lokale stasjoner, ekstern lagring og skytjenester er samlet i én søkbar database med tagging, metadatafiltre, duplikatdeteksjon og miniatyrbildegenerering. I motsetning til tradisjonelle filutforskere behandler Spacedrive hele ditt digitale bibliotek som strukturert data du kan spørre og organisere i stor skala.

Selv-hosting av Spacedrive-serveren på din egen VPS gir deg et permanent, alltid-på-nav for filorganiseringssystemet ditt med innebygd administratorautentisering – uten å laste opp dataene dine til noen tredjeparts sky.