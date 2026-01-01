Installer Spacedrive med ett klikk.
Filbehandler med åpen kildekode som samler filene dine på tvers av lokale stasjoner, ekstern lagring og skyen i ett søkbart bibliotek.
Velg en VPS-plan for Spacedrive
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Spacedrive
Spacedrive er et virtuelt distribuert filsystem (VDFS) som skaper en enkelt, intelligent katalog over alle filene dine – uavhengig av hvor de befinner seg. Lokale stasjoner, ekstern lagring og skytjenester er samlet i én søkbar database med tagging, metadatafiltre, duplikatdeteksjon og miniatyrbildegenerering. I motsetning til tradisjonelle filutforskere behandler Spacedrive hele ditt digitale bibliotek som strukturert data du kan spørre og organisere i stor skala.
Selv-hosting av Spacedrive-serveren på din egen VPS gir deg et permanent, alltid-på-nav for filorganiseringssystemet ditt med innebygd administratorautentisering – uten å laste opp dataene dine til noen tredjeparts sky.
Viktige funksjoner i Spacedrive
Enhetlig filbibliotek
Indekserer filer på tvers av lokale stasjoner, ekstern lagring og skybaserte lokasjoner inn i én søkbar database — slutt på å lete på flere steder.
Intelligent tagging
Organiser filer med egendefinerte tagger og metadatafiltre slik at du kan finne nøyaktig det du trenger uavhengig av hvor det er lagret.
Duplikatdeteksjon
Identifiserer automatisk duplikatfiler i hele biblioteket ditt, hjelper deg med å frigjøre lagringsplass og holde samlingen din ryddig.
Medieforhåndsvisninger
Genererer miniatyrbilder og forhåndsvisninger for bilder og videoer slik at du kan bla gjennom biblioteket ditt visuelt uten å åpne individuelle filer.
Peer-to-peer synkronisering
Synkroniserer ditt organiserte bibliotek på tvers av flere enheter slik at taggene, samlingene og metadataene dine alltid er oppdatert overalt.
Hvorfor kjøre Spacedrive på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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