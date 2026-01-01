Installer Convoy med ett-klikks installasjon.
Skybasert åpen kildekode webhook-gateway for å motta, lagre, feilsøke og pålitelig levere millioner av webhook-hendelser.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Convoy
Convoy er en åpen kildekode, sky-native webhook-gateway bygget for å sikkert innta, lagre, feilsøke, levere og administrere millioner av webhook-hendelser i stor skala. Designet for ingeniørteam som sender hendelser til kunder eller mottar hendelser fra tredjeparter, løser det det operasjonelle problemet med å bygge pålitelig webhook-infrastruktur — automatiske gjenforsøk, signaturverifisering, håndtering av uleverte meldinger, og et komplett administrasjonspanel for å inspisere hver levering.
Selv-hosting av Convoy holder hendelsesnyttelast, kundeendepunkter og leveringslogger inne i din VPS, uten pris per hendelse og uten tredjeparts innsyn i trafikken din. PostgreSQL og Redis leveres forhåndskonfigurert slik at gatewayen er klar for produksjons-webhook-arbeidsbelastninger fra første utrulling.
Viktige funksjoner i Convoy
Pålitelig levering
Automatiske eksponensielle og lineære gjenforsøksstrategier hindrer midlertidige feil ved kundens endepunkter fra å miste webhook-hendelser.
Signaturverifisering
Signer utgående forespørsler med HMAC og verifiser innkommende webhooks slik at hver hendelse kan stoles på av avsender og mottaker.
Admin-dashbord
Inspiser, filtrer og spill av hver webhook-levering på nytt fra et innebygd brukergrensesnitt uten å skrive egendefinerte feilsøkingsverktøy.
Toveis gateway
Fungerer som både en utgående publiserer til kunder og en innkommende gateway for sikkert å motta tredjeparts webhooks.
Skalerbare arbeidere
Separate web- og agentprosesser lar deg skalere inntaks- og leveringsgjennomstrømningen uavhengig etter hvert som hendelsesvolumet vokser.
Selvhostet data
Webhook-nyttelast, endepunktshemmeligheter og leveringshistorikk forblir på infrastrukturen din uten SaaS-avgifter per hendelse.
Hvorfor kjøre Convoy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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