Convoy er en åpen kildekode, sky-native webhook-gateway bygget for å sikkert innta, lagre, feilsøke, levere og administrere millioner av webhook-hendelser i stor skala. Designet for ingeniørteam som sender hendelser til kunder eller mottar hendelser fra tredjeparter, løser det det operasjonelle problemet med å bygge pålitelig webhook-infrastruktur — automatiske gjenforsøk, signaturverifisering, håndtering av uleverte meldinger, og et komplett administrasjonspanel for å inspisere hver levering.

Selv-hosting av Convoy holder hendelsesnyttelast, kundeendepunkter og leveringslogger inne i din VPS, uten pris per hendelse og uten tredjeparts innsyn i trafikken din. PostgreSQL og Redis leveres forhåndskonfigurert slik at gatewayen er klar for produksjons-webhook-arbeidsbelastninger fra første utrulling.