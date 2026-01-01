EspoCRM er en fullt åpen kildekode CRM-plattform bygget for organisasjoner i alle størrelser som trenger et fleksibelt, tilpassbart system for å administrere kunderelasjoner. Den dekker hele salgssyklusen — potensielle kunder, kontoer, kontakter, muligheter og aktiviteter — i tillegg til markedsføringskampanjer, e-postintegrasjon og en innebygd helpdesk for supporthenvendelser.

Selvhosting av EspoCRM på din VPS gir deg full kontroll over alle kundedataene dine, uten lisensavgifter per bruker, ingen leverandørlåsning og friheten til å utvide plattformen med tilpassede enheter, felt og arbeidsflyter for å matche dine nøyaktige forretningsprosesser.