Installer EspoCRM med ett klikk.
Gratis, åpen kildekode CRM-plattform for å administrere leads, kontakter, avtaler, kampanjer og supporthenvendelser i et rent, tilpassbart grensesnitt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med EspoCRM
EspoCRM er en fullt åpen kildekode CRM-plattform bygget for organisasjoner i alle størrelser som trenger et fleksibelt, tilpassbart system for å administrere kunderelasjoner. Den dekker hele salgssyklusen — potensielle kunder, kontoer, kontakter, muligheter og aktiviteter — i tillegg til markedsføringskampanjer, e-postintegrasjon og en innebygd helpdesk for supporthenvendelser.
Selvhosting av EspoCRM på din VPS gir deg full kontroll over alle kundedataene dine, uten lisensavgifter per bruker, ingen leverandørlåsning og friheten til å utvide plattformen med tilpassede enheter, felt og arbeidsflyter for å matche dine nøyaktige forretningsprosesser.
Viktige funksjoner i EspoCRM
Full salgspipeline
Spor leads fra første kontakt til avslutning med tilpassbare salgsmulighetsfaser, aktivitetslogger og prognoser innebygd i hver kundepost.
Markedsføringskampanjer
Lag og send e-postkampanjer til målrettede kontaktlister med sporing av åpninger og klikk, uten å kreve en tredjeparts markedsføringsplattform.
Egendefinerte Entiteter & Felt
Bygg tilpassede datamodeller med nye entitetstyper, felt, relasjoner og visninger via administratorpanelet — ingen koding nødvendig for de fleste tilpasninger.
Innebygd Helpdesk
Håndter kundestøttesaker med et sakssystem som kobler direkte til kontakter, kontoer og salgsoppføringer for full kontekst.
REST API og Integrasjoner
Koble EspoCRM til eksterne systemer via et rent REST API, med innebygde integrasjoner for e-postservere, VoIP og populære forretningsverktøy.
Hvorfor kjøre EspoCRM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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