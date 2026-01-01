Installer Resilio Sync med ett klikk-installasjon.
Peer-to-peer filsynkronisering på tvers av stasjonære datamaskiner, servere og mobile enheter uten en skymellommann.
Velg en VPS-plan for Resilio Sync
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Resilio Sync
Resilio Sync er en peer-to-peer filsynkroniseringstjeneste basert på BitTorrent-protokollen, opprinnelig utgitt som BitTorrent Sync. Den flytter filer direkte mellom enhetene dine over en kryptert P2P-kanal, uten å laste opp noe til en skyleverandør — din VPS, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og telefoner deler en mappe ved å utveksle kryptografiske delingsnøkler, og holder deretter mappen synkronisert når filer endres.
Selv-hosting av Resilio Sync på en VPS gir deg en alltid-på synkroniseringspartner som holder den kanoniske kopien av dine delte mapper, og aksepterer innkommende endringer fra enhver annen enhet på delingen når som helst på dagen — uten båndbreddebegrensninger, filstørrelsesbegrensninger eller tilbakevendende avgifter for kommersiell skysynkronisering.
Viktige funksjoner i Resilio Sync
Direkte peer-to-peer-synkronisering
Kryptert filoverføring mellom enhetene dine over en P2P-kanal — dataene dine ligger aldri på en tredjeparts server.
Ingen filstørrelsesbegrensninger
Synkroniser vilkårlig store filer og mapper uten kommersielle skytjenestebegrensninger — kun din lagringsplass og båndbredde er viktig.
Selektiv synk
Velg mappevis hvilke enheter som mottar hele innholdet i stedet for strømming på forespørsel, slik at telefoner ikke trenger å speile hele biblioteker.
Del nøkler og lenker
Moduser for deling som kun lesing, lesing og skriving og engangslenker lar deg kontrollere nøyaktig hva hver inviterte bruker kan gjøre med en delt mappe.
Native apper på tvers av plattformer
Førstepartsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS, Android og NAS-systemer betyr at hver enhet snakker den samme protokollen naturlig.
Hvorfor kjøre Resilio Sync på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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