Resilio Sync er en peer-to-peer filsynkroniseringstjeneste basert på BitTorrent-protokollen, opprinnelig utgitt som BitTorrent Sync. Den flytter filer direkte mellom enhetene dine over en kryptert P2P-kanal, uten å laste opp noe til en skyleverandør — din VPS, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og telefoner deler en mappe ved å utveksle kryptografiske delingsnøkler, og holder deretter mappen synkronisert når filer endres.

Selv-hosting av Resilio Sync på en VPS gir deg en alltid-på synkroniseringspartner som holder den kanoniske kopien av dine delte mapper, og aksepterer innkommende endringer fra enhver annen enhet på delingen når som helst på dagen — uten båndbreddebegrensninger, filstørrelsesbegrensninger eller tilbakevendende avgifter for kommersiell skysynkronisering.