Opptil 69 % rabatt for Resilio Sync

Installer Resilio Sync med ett klikk-installasjon.

Peer-to-peer filsynkronisering på tvers av stasjonære datamaskiner, servere og mobile enheter uten en skymellommann.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Resilio Sync med ett klikk-installasjon.

Velg en VPS-plan for Resilio Sync

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Resilio Sync

Resilio Sync er en peer-to-peer filsynkroniseringstjeneste basert på BitTorrent-protokollen, opprinnelig utgitt som BitTorrent Sync. Den flytter filer direkte mellom enhetene dine over en kryptert P2P-kanal, uten å laste opp noe til en skyleverandør — din VPS, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner og telefoner deler en mappe ved å utveksle kryptografiske delingsnøkler, og holder deretter mappen synkronisert når filer endres.

Selv-hosting av Resilio Sync på en VPS gir deg en alltid-på synkroniseringspartner som holder den kanoniske kopien av dine delte mapper, og aksepterer innkommende endringer fra enhver annen enhet på delingen når som helst på dagen — uten båndbreddebegrensninger, filstørrelsesbegrensninger eller tilbakevendende avgifter for kommersiell skysynkronisering.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Resilio Sync

Direkte peer-to-peer-synkronisering

Kryptert filoverføring mellom enhetene dine over en P2P-kanal — dataene dine ligger aldri på en tredjeparts server.

Ingen filstørrelsesbegrensninger

Synkroniser vilkårlig store filer og mapper uten kommersielle skytjenestebegrensninger — kun din lagringsplass og båndbredde er viktig.

Selektiv synk

Velg mappevis hvilke enheter som mottar hele innholdet i stedet for strømming på forespørsel, slik at telefoner ikke trenger å speile hele biblioteker.

Del nøkler og lenker

Moduser for deling som kun lesing, lesing og skriving og engangslenker lar deg kontrollere nøyaktig hva hver inviterte bruker kan gjøre med en delt mappe.

Native apper på tvers av plattformer

Førstepartsklienter for Windows, macOS, Linux, iOS, Android og NAS-systemer betyr at hver enhet snakker den samme protokollen naturlig.

Hvorfor kjøre Resilio Sync på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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