OpenBao er en fellesskapsdrevet åpen kildekode-forgrening av HashiCorp Vault, bygget for å tilby sikker, sentralisert hemmelighetsadministrasjon for team og applikasjoner. Den lar deg lagre, få tilgang til og rotere dynamiske hemmeligheter, krypteringsnøkler og legitimasjon gjennom et enhetlig API uten å spre sensitive data over konfigurasjonsfiler eller miljøvariabler.

Selv-hosting av OpenBao på din egen VPS betyr at hemmelighetene dine aldri forlater infrastrukturen din — det er ingen bruksbegrensninger, ingen leverandørlåsning, og ingen risiko for at en SaaS-leverandør får tilgang til legitimasjonen din. Du får det fulle Vault-kompatible funksjonssettet under din kontroll.