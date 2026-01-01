Installer OpenBao med ett klikk installasjon.
Åpen kildekode-plattform for hemmelighetsadministrasjon for sikker lagring av API-nøkler, passord, sertifikater og andre sensitive data.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenBao
OpenBao er en fellesskapsdrevet åpen kildekode-forgrening av HashiCorp Vault, bygget for å tilby sikker, sentralisert hemmelighetsadministrasjon for team og applikasjoner. Den lar deg lagre, få tilgang til og rotere dynamiske hemmeligheter, krypteringsnøkler og legitimasjon gjennom et enhetlig API uten å spre sensitive data over konfigurasjonsfiler eller miljøvariabler.
Selv-hosting av OpenBao på din egen VPS betyr at hemmelighetene dine aldri forlater infrastrukturen din — det er ingen bruksbegrensninger, ingen leverandørlåsning, og ingen risiko for at en SaaS-leverandør får tilgang til legitimasjonen din. Du får det fulle Vault-kompatible funksjonssettet under din kontroll.
Viktige funksjoner i OpenBao
Dynamiske hemmeligheter
Generer kortvarig påloggingsinformasjon ved behov for databaser og skyleverandører, automatisk tilbakekalt når den ikke lenger trengs.
Kryptert nøkkel-verdi-lager
Lagre vilkårlige hemmeligheter i ro med AES-256-GCM-kryptering slik at sensitive verdier aldri eksponeres på disk.
Finkornet tilgangskontroll
Definer policybaserte tilgangsregler som begrenser hvilke tjenester og brukere som kan lese, skrive eller liste spesifikke hemmelige stier.
Flere autentiseringsmetoder
Autentiser applikasjoner og brukere via tokener, userpass, AppRole, LDAP, JWT og andre metoder uten å endre arbeidsflyten din.
Full revisjonslogging
Hver forespørsel og respons logges til manipulasjonssikre revisjonslogger, som gir deg en komplett sporlogg for etterlevelse og hendelseshåndtering.
HTTP API og CLI
Integrer henting av hemmeligheter i ethvert språk eller enhver pipeline ved å bruke REST API-et eller det kryssplattform bao CLI-et.
Hvorfor kjøre OpenBao på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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