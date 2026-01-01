Installer Pelican Panel med ett klikk.
Moderne administrasjonspanel for spillservere med åpen kildekode og etterfølgeren til Pterodactyl, bygget for rask distribusjon og intuitiv administrasjon.
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Hva du kan bygge med Pelican Panel
Pelican Panel er en fellesskapsdrevet forgrening og modernisering av Pterodactyl, omskrevet på den nyeste Laravel- og Filament-stacken for å levere en raskere administratoropplevelse, en innebygd web-installasjon og et plugin-system for å utvide panelet uten å forgrene kodebasen. Hver spillserver er klargjort i sin egen isolerte Docker-container gjennom den medfølgende Wings-daemonen, noe som holder ressursene innesluttet og verten sikker.
Selv-hosting av Pelican fjerner gebyrene per server for administrert spillhosting og gir operatører full kontroll over merkevarebygging, autentisering, eggs og databaselagring. Denne distribusjonen leveres med panelet sammen med MariaDB og Redis — Wings må installeres separat på hver node som kjører spillservere.
Viktige funksjoner i Pelican Panel
Førstegangs web-oppsett
Veiledet nettleserbasert installasjonsprogram veileder deg gjennom databaseoppsett og opprettelse av administrator ved første besøk – ingen skalltilgang nødvendig.
Docker serverisolasjon
Spillservere kjører i dedikerte containere administrert av Wings-demonen, noe som forhindrer ressurskonkurranse og begrenser skadeomfanget hvis en server blir kompromittert.
Plugin-system
Innebygd plugin-laster lar administratorer installere Composer- og Yarn-pakker direkte fra panelet for å utvide funksjonaliteten uten å forgrene kildekoden.
Moderne Filament UI
Nybygd admin-grensesnitt basert på Filament leverer raskere sidelastinger, konsollutdata i sanntid og en renere arbeidsflyt enn eldre Pterodactyl-paneler.
Pterodactyl Kompatibel
Importerer eksisterende Pterodactyl-egg og nodekonfigurasjoner slik at operatører kan migrere til Pelican uten å måtte bygge opp spillserverbiblioteket sitt fra bunnen av.
OAuth og SSO
Støtter eksterne autentiseringsleverandører og tofaktorsautentisering, og lar team sentralisere tilgangskontroll på tvers av infrastrukturverktøy.
Hvorfor kjøre Pelican Panel på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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