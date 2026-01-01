Pelican Panel er en fellesskapsdrevet forgrening og modernisering av Pterodactyl, omskrevet på den nyeste Laravel- og Filament-stacken for å levere en raskere administratoropplevelse, en innebygd web-installasjon og et plugin-system for å utvide panelet uten å forgrene kodebasen. Hver spillserver er klargjort i sin egen isolerte Docker-container gjennom den medfølgende Wings-daemonen, noe som holder ressursene innesluttet og verten sikker.

Selv-hosting av Pelican fjerner gebyrene per server for administrert spillhosting og gir operatører full kontroll over merkevarebygging, autentisering, eggs og databaselagring. Denne distribusjonen leveres med panelet sammen med MariaDB og Redis — Wings må installeres separat på hver node som kjører spillservere.