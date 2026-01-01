Installer Morphic med ett klikk.
AI-søkemotor med åpen kildekode som leverer generative, siterte svar i stedet for lister med lenker.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Morphic
Morphic er en åpen kildekode AI-drevet søkemotor som kombinerer store språkmodeller med nettbasert søk i sanntid for å produsere strukturerte svar med kildehenvisninger. I stedet for en rangert liste med lenker, leser og syntetiserer Morphic nettinnhold slik at brukere får et direkte svar med referanser de kan verifisere. Den støtter OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale Ollama-modeller, slik at du kan velge den AI-backend som passer dine behov.
Selv-hosting av Morphic holder alle søkeforespørsler og samtalelogg på din egen server. Denne implementeringen inkluderer SearXNG som søke-backend, så ingen eksternt søke-API-abonnement er nødvendig – bare en AI-leverandørnøkkel og din VPS.
Viktige funksjoner i Morphic
Generative siterte svar
Morphic syntetiserer informasjon fra flere kilder og presenterer et strukturert svar med innebygde sitater, slik at brukere kan lese og verifisere hvert utsagn.
Flerleverandør AI-støtte
Bytt mellom OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, eller en lokal Ollama-instans uten å endre grensesnittet — bare oppdater API-nøkkelen din.
Vedvarende chattehistorikk
Hver søkesamtale lagres i PostgreSQL, slik at brukere kan gå tilbake til tidligere tråder, fortsette oppfølgingsspørsmål og dele resultater via lenke.
Pakkeløsning for privat søk
SearXNG er inkludert som backend for nettsøk, noe som betyr at det ikke er nødvendig med et søke-API-abonnement, og spørringer når aldri kommersielle søkeleverandører.
Oppfølgingsspørsmål
Morphic støtter flertrinns-samtaler innenfor en søketråd, som lar brukere forbedre, utvide eller omdirigere ethvert svar uten å starte på nytt.
Hvorfor kjøre Morphic på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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