Morphic er en åpen kildekode AI-drevet søkemotor som kombinerer store språkmodeller med nettbasert søk i sanntid for å produsere strukturerte svar med kildehenvisninger. I stedet for en rangert liste med lenker, leser og syntetiserer Morphic nettinnhold slik at brukere får et direkte svar med referanser de kan verifisere. Den støtter OpenAI, Anthropic, Google Gemini og lokale Ollama-modeller, slik at du kan velge den AI-backend som passer dine behov.

Selv-hosting av Morphic holder alle søkeforespørsler og samtalelogg på din egen server. Denne implementeringen inkluderer SearXNG som søke-backend, så ingen eksternt søke-API-abonnement er nødvendig – bare en AI-leverandørnøkkel og din VPS.