Distribuer Transmute med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert filkonverterer som konverterer dokumenter, bilder, lyd og video uten å laste dem opp til tredjepartsservere.
Velg en VPS-plan for Transmute
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Transmute
Transmute er en personvernfokusert filkonverterer som konverterer dokumenter, bilder, lyd og video mellom formater via et rent webgrensesnitt. Filer behandles av din egen selvhostede instans i stedet for en anonym skytjeneste, slik at sensitivt materiale aldri forlater infrastruktur du kontrollerer, og det er ingen opplastingsgrenser, vannmerker eller gebyrer per konvertering.
Selvhosting av Transmute på en VPS gir team et privat, alltid tilgjengelig konverteringsverktøy som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Det er et praktisk alternativ til annonsestøttede nettkoverterere som samler inn data, noe som gjør det godt egnet for organisasjoner med strenge krav til datahåndtering eller alle som bare ønsker formatkonvertering uten å overlevere filer til en tredjepart.
Viktige funksjoner i Transmute
Personvern først-konvertering
Filer behandles utelukkende på din egen selvhostede instans, slik at sensitive dokumenter og medier aldri når en tredjepartsserver.
Støtte for flere formater
Konverter mellom dokument-, bilde-, lyd- og videoformater fra ett enkelt grensesnitt uten å installere skrivebordsprogramvare.
Ingen opplastingsgrenser
Selvhosting fjerner filstørrelsesbegrensningene og vannmerkene som pålegges av gratis online konverteringstjenester.
Nettleserbasert grensesnitt
Dra, slipp og konverter fra hvilken som helst nettleser med et enkelt grensesnitt som ikke krever en konto for å komme i gang.
Fullt eierskap til data
Kjør tjenesten på din egen VPS for å beholde full kontroll over hvor filer lagres og hvor lenge de beholdes.
Hvorfor kjøre Transmute på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.