Transmute er en personvernfokusert filkonverterer som konverterer dokumenter, bilder, lyd og video mellom formater via et rent webgrensesnitt. Filer behandles av din egen selvhostede instans i stedet for en anonym skytjeneste, slik at sensitivt materiale aldri forlater infrastruktur du kontrollerer, og det er ingen opplastingsgrenser, vannmerker eller gebyrer per konvertering.

Selvhosting av Transmute på en VPS gir team et privat, alltid tilgjengelig konverteringsverktøy som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Det er et praktisk alternativ til annonsestøttede nettkoverterere som samler inn data, noe som gjør det godt egnet for organisasjoner med strenge krav til datahåndtering eller alle som bare ønsker formatkonvertering uten å overlevere filer til en tredjepart.