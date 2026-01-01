Installer ClassroomIO med ett klikks installasjon.
Læringsplattform med åpen kildekode for etterlevelse, kundeopplæring og opplæringsprogrammer for partnere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ClassroomIO
ClassroomIO er en komplett læringsplattform med åpen kildekode, bygget for selskaper som trenger å kjøre etterlevelsesopplæring, kundeopplæringsakademier og partner-sertifiseringsprogrammer fra én plattform. Den inkluderer ubegrensede kurs, leksjoner, øvelser, arbeidsområder for flere organisasjoner, merkede sertifikater og en AI-kursbygger som utarbeider disposisjoner og leksjonsinnhold for deg.
Ved å selv-hoste ClassroomIO på din egen VPS holder du elevregistre, sertifikat-ID-er og revisjonsdata for opplæring under din kontroll – ingen kostnader per bruker, ingen leverandørlåsning og ingen tredjepart mellom din organisasjon og dens opplæringsdata. Systemet leveres med Postgres, Redis og S3-kompatibel objektlagring, slik at hele læringsplattformen kjører uten eksterne tjenester.
Viktige funksjoner i ClassroomIO
Etterlevelsesopplæring
Spor frister, fornyelser, utsettelsesperioder og fritak med merkede sertifikater og tilpassede ID-er for regulerte opplæringsprogrammer.
AI-kursbygger
Generer kursbeskrivelser, leksjonsinnhold og oppgaver ved hjelp av Gemini, GPT-4o eller Claude — og deretter finjuster resultatet i redigeringsprogrammet.
AI-leksjonsveileder
AI-assistenten i leksjonen besvarer elevspørsmål på siden, basert på det omkringliggende kursmaterialet.
Programmer og Kull
Grupper kurs i programmer med mål, kohortplanlegging, teamledelse og felles fremdriftssporing.
Multi-Org-arbeidsområder
Kjør separate organisasjoner med egen merkevare, egendefinerte domener og lærere fra én enkelt ClassroomIO-instans.
REST API og Webhooks
Registrer brukere, utløs automatiseringer, og motta hendelser som sertifikat.utstedt eller registrering.fullført for å koble ClassroomIO til din stack.
Hvorfor kjøre ClassroomIO på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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