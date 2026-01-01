ClassroomIO er en komplett læringsplattform med åpen kildekode, bygget for selskaper som trenger å kjøre etterlevelsesopplæring, kundeopplæringsakademier og partner-sertifiseringsprogrammer fra én plattform. Den inkluderer ubegrensede kurs, leksjoner, øvelser, arbeidsområder for flere organisasjoner, merkede sertifikater og en AI-kursbygger som utarbeider disposisjoner og leksjonsinnhold for deg.

Ved å selv-hoste ClassroomIO på din egen VPS holder du elevregistre, sertifikat-ID-er og revisjonsdata for opplæring under din kontroll – ingen kostnader per bruker, ingen leverandørlåsning og ingen tredjepart mellom din organisasjon og dens opplæringsdata. Systemet leveres med Postgres, Redis og S3-kompatibel objektlagring, slik at hele læringsplattformen kjører uten eksterne tjenester.