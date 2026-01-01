Installer Harness med ett klikk-installasjon.
Helhetlig utviklerplattform som kombinerer Git-hosting, CI/CD-pipelines og skybaserte utviklingsmiljøer i ett verktøy.
Velg en VPS-plan for Harness
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Harness
Harness Open Source er en omfattende DevOps-plattform som forener kildekodeadministrasjon, automatiserte CI/CD-pipelines, hostede utviklingsmiljøer (Gitspaces) og artefaktregistre i én enkelt løsning. Som utviklingen av Drone CI, strekker den seg utover kontinuerlig integrasjon for å levere en komplett programvareleveranseplattform under Apache 2.0-lisensen.
Selv-hosting av Harness på din VPS gir deg ubegrenset med byggetid, artefaktlagring og teammedlemmer til en fast kostnad, med fullt eierskap til kildekode og pipeline-data. Ingen struping, ingen pris per bruker og ingen leverandørlåsning – bare en fullverdig DevOps-plattform som kjører på maskinvare du kontrollerer.
Viktige funksjoner i Harness
Integrert SCM
Host Git-repositorier med fullstendige commit-, gren-, flette- og pull request-arbeidsflyter sammen med kodegjennomgang, grenbeskyttelse og skanning av hemmeligheter.
Produksjonsklar CI/CD
Bygg, test og distribuer ethvert språk eller rammeverk med containeriserte pipelinesteg, hundrevis av gjenbrukbare maler og ettklikksmigrering fra GitHub Actions, GitLab CI og CircleCI.
Gitspaces Utviklingsmiljøer
Gi utviklere øyeblikkelig klare, forhåndskonfigurerte skybaserte utviklingsmiljøer tilgjengelige fra VS Code, JetBrains eller nettleseren — eliminerer oppsettstid fullstendig.
Artefaktregister
Lagre og mellomlagre Docker-bilder, Helm-diagrammer og tilpassede pakker i et innebygd register med oppstrøms hurtigbufring for å akselerere bygg og redusere eksterne avhengigheter.
Sikkerhetsskanning
Oppdag automatisk hemmeligheter og sårbarheter i kode og avhengigheter før de når produksjon, og håndhev kvalitetskontroller som en del av hver pipeline-kjøring.
Hvorfor kjøre Harness på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.