Harness Open Source er en omfattende DevOps-plattform som forener kildekodeadministrasjon, automatiserte CI/CD-pipelines, hostede utviklingsmiljøer (Gitspaces) og artefaktregistre i én enkelt løsning. Som utviklingen av Drone CI, strekker den seg utover kontinuerlig integrasjon for å levere en komplett programvareleveranseplattform under Apache 2.0-lisensen.

Selv-hosting av Harness på din VPS gir deg ubegrenset med byggetid, artefaktlagring og teammedlemmer til en fast kostnad, med fullt eierskap til kildekode og pipeline-data. Ingen struping, ingen pris per bruker og ingen leverandørlåsning – bare en fullverdig DevOps-plattform som kjører på maskinvare du kontrollerer.