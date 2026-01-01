Installer Neko med ett klikk.
Selvhostet virtuell nettleser som strømmer en delt økt til flere brukere i sanntid via WebRTC.
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Hva du kan bygge med Neko
Neko er en selvhostet virtuell nettleser som strømmer en live nettleserøkt over WebRTC slik at flere brukere kan se og kontrollere den samtidig. Opprinnelig bygget for watch parties, har den vokst til en allsidig fjernnettleserplattform som støtter Firefox, Chromium og andre motorer med vedvarende profilagring.
Å selvhoste Neko på din egen VPS gir deg kontroll over hvem som får tilgang til økten, holder hjemme-IP-en din privat, og gir den opplastingsbåndbredden som trengs for å strømme jevnt til hver tilkoblede seer uten å være avhengig av tredjeparts skjermdelings-tjenester.
Viktige funksjoner i Neko
Sanntids WebRTC-strømming
Strømming med ultralav forsinkelse gjør at fjernstyrt nettleserinteraksjon føles like responsiv som lokal surfing, selv for flere samtidige seere.
Flerbrukerkontroll
Flere brukere kan dele markørkontroll og tastaturinndata i samme økt, med visuelle indikatorer som viser hver deltakers markørposisjon.
Rollebasert tilgang
Administrator- og medlemsroller lar deg gi eller trekke tilbake kontroll fortløpende, og holder sensitive operasjoner beskyttet samtidig som det tillater samarbeidende surfing.
Vedvarende nettleserprofil
Nettleserinnstillinger, bokmerker og øktdata lagres i et navngitt volum slik at din virtuelle nettleser fortsetter nøyaktig der den slapp etter omstarter.
Fleksible nettlesermotorer
Velg mellom Firefox, Chromium, ungoogled-chromium og andre varianter for å matche dine personvern-, kompatibilitets- eller funksjonskrav.
Hvorfor kjøre Neko på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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