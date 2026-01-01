Neko er en selvhostet virtuell nettleser som strømmer en live nettleserøkt over WebRTC slik at flere brukere kan se og kontrollere den samtidig. Opprinnelig bygget for watch parties, har den vokst til en allsidig fjernnettleserplattform som støtter Firefox, Chromium og andre motorer med vedvarende profilagring.

Å selvhoste Neko på din egen VPS gir deg kontroll over hvem som får tilgang til økten, holder hjemme-IP-en din privat, og gir den opplastingsbåndbredden som trengs for å strømme jevnt til hver tilkoblede seer uten å være avhengig av tredjeparts skjermdelings-tjenester.