Installer OpenViking med ett klikk.
Åpen kildekode kontekstdatabase for AI-agenter som bruker et filsystemparadigme for å forene minner, ressurser og ferdigheter.
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Hva du kan bygge med OpenViking
OpenViking er en kontekstdatabase med åpen kildekode, spesialbygd for AI-agenter, utviklet av Volcengine (ByteDance's skyplattform). I stedet for å spre AI-kontekst over vektorinnleiringer, introduserer OpenViking et filsystemparadigme med viking://-protokollen som organiserer agentminner, ressurser og ferdigheter i en enhetlig, navigerbar struktur. Hierarkisk kontekstlasting (L0/L1/L2) reduserer token-bruken ved å hente innhold ved behov, i stedet for å laste inn hele kunnskapsbaser på forhånd.
Selvhosting av OpenViking på din egen VPS holder sensitivt agentminne, forretningskunnskap og API-legitimasjon fullt under din kontroll – kritisk for organisasjoner med strenge krav til datastyring. Du velger innleiringsleverandøren (OpenAI, Jina eller Volcengine) og beholder eierskapet til hver byte agentene dine lærer.
Viktige funksjoner i OpenViking
Paradigme for filsystemkontekst
Organiserer agentminner, ressurser og ferdigheter under en viking://-protokoll, noe som gjør konteksten like navigerbar som et filsystem i stedet for et flatt innbyggingslager.
Lagdelt kontekstlasting
L0/L1/L2-innlasting henter innhold ved behov, noe som dramatisk reduserer token-bruken uten å ofre dybden av kunnskap som er tilgjengelig for agenter.
Innleiringer fra flere leverandører
Støtter OpenAI, Jina og Volcengine innbyggingsleverandører slik at du kan bruke dine eksisterende API-nøkler og foretrukne modell uten vendor lock-in.
Selvutviklende kontekst
Agenter kan oppdatere og iterere sin egen kunnskapsbase over tid, noe som muliggjør kontinuerlig læring uten manuell inngripen.
Rekursiv henting av katalog
Kombinerer strukturell katalognavigasjon med semantisk søk for å finne den mest relevante konteksten for hver agentforespørsel.
Hvorfor kjøre OpenViking på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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