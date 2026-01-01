OpenViking er en kontekstdatabase med åpen kildekode, spesialbygd for AI-agenter, utviklet av Volcengine (ByteDance's skyplattform). I stedet for å spre AI-kontekst over vektorinnleiringer, introduserer OpenViking et filsystemparadigme med viking://-protokollen som organiserer agentminner, ressurser og ferdigheter i en enhetlig, navigerbar struktur. Hierarkisk kontekstlasting (L0/L1/L2) reduserer token-bruken ved å hente innhold ved behov, i stedet for å laste inn hele kunnskapsbaser på forhånd.

Selvhosting av OpenViking på din egen VPS holder sensitivt agentminne, forretningskunnskap og API-legitimasjon fullt under din kontroll – kritisk for organisasjoner med strenge krav til datastyring. Du velger innleiringsleverandøren (OpenAI, Jina eller Volcengine) og beholder eierskapet til hver byte agentene dine lærer.