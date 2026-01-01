Installer Elasticsearch med ett klikk.
Distribuert søke- og analysemotor bygget på Apache Lucene for fulltekstsøk, logging og sanntidsdataanalyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Elasticsearch
Elasticsearch er en distribuert, RESTful søke- og analysemaskin i hjertet av Elastic Stack. Bygget på Apache Lucene, tilbyr den fulltekstsøk, komplekse aggregeringer og nær sanntids indeksering på tvers av massive datasett. Dens distribuerte arkitektur støtter automatisk sharding og replikering, noe som muliggjør horisontal skalerbarhet fra en enkelt node til et stort klyngesystem.
Å hoste Elasticsearch selv på din VPS gir deg dedikerte ressurser for konsistent spørringsytelse, full kontroll over indekskonfigurasjon og oppbevaringspolicyer, og muligheten til å integrere med din egen loggføring, overvåking og applikasjonsstakk uten pris per dokument eller leverandørbegrensninger.
Viktige funksjoner i Elasticsearch
Fulltekstsøk
Kraftig relevansbasert søk med utheving, uskarp matching og synonymstøtte, bygget på det modne Apache Lucene-biblioteket.
Sanntidsindeksering
Dokumenter blir søkbare innen millisekunder etter inntak, noe som muliggjør nær sanntidsanalyse og direktesøk på tvers av kontinuerlig oppdaterte datasett.
Avanserte aggregeringer
Beregn målinger, histogrammer og grupperinger på flere nivåer i én enkelt spørring, som driver interaktive dashbord og rapporter for forretningsanalyse.
Distribuert arkitektur
Automatisk sharding og replikering fordeler data mellom noder for høy tilgjengelighet og horisontal skalerbarhet etter hvert som datamengden vokser.
RESTful JSON API
Enkelt HTTP/JSON-grensesnitt lar ethvert programmeringsspråk spørre, indeksere og administrere data uten proprietære drivere eller komplekst klientoppsett.
Hvorfor kjøre Elasticsearch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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