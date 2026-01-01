Elasticsearch er en distribuert, RESTful søke- og analysemaskin i hjertet av Elastic Stack. Bygget på Apache Lucene, tilbyr den fulltekstsøk, komplekse aggregeringer og nær sanntids indeksering på tvers av massive datasett. Dens distribuerte arkitektur støtter automatisk sharding og replikering, noe som muliggjør horisontal skalerbarhet fra en enkelt node til et stort klyngesystem.

Å hoste Elasticsearch selv på din VPS gir deg dedikerte ressurser for konsistent spørringsytelse, full kontroll over indekskonfigurasjon og oppbevaringspolicyer, og muligheten til å integrere med din egen loggføring, overvåking og applikasjonsstakk uten pris per dokument eller leverandørbegrensninger.