WatchState er et åpen kildekode-verktøy laget for husholdninger som kjører mer enn én medieserver. I stedet for å stole på Trakt eller andre tredjepartstjenester, kommuniserer det direkte med Plex-, Jellyfin- og Emby-API-er for å holde avspillingsstatus, gjenoppta-posisjoner og visningshistorikk konsekvent på tvers av hver backend du kobler til.

Ved å selv-hoste WatchState på din egen VPS holder du kontotokener, visningsdata og webhook-trafikk fullstendig under din kontroll. Containeren leveres med et webgrensesnitt for å legge til backends, støtter mange-til-mange eller enveis synkronisering, og kombinerer planlagte importer med sanntids webhook-hendelser slik at endringer sprer seg i løpet av sekunder.