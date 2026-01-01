Rull ut WatchState med ett klikk.
Selvhostet synkroniseringsmotor som holder visningshistorikken synkronisert på tvers av Plex-, Jellyfin- og Emby-bakend-systemer.
Velg en VPS-plan for WatchState
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med WatchState
WatchState er et åpen kildekode-verktøy laget for husholdninger som kjører mer enn én medieserver. I stedet for å stole på Trakt eller andre tredjepartstjenester, kommuniserer det direkte med Plex-, Jellyfin- og Emby-API-er for å holde avspillingsstatus, gjenoppta-posisjoner og visningshistorikk konsekvent på tvers av hver backend du kobler til.
Ved å selv-hoste WatchState på din egen VPS holder du kontotokener, visningsdata og webhook-trafikk fullstendig under din kontroll. Containeren leveres med et webgrensesnitt for å legge til backends, støtter mange-til-mange eller enveis synkronisering, og kombinerer planlagte importer med sanntids webhook-hendelser slik at endringer sprer seg i løpet av sekunder.
Viktige funksjoner i WatchState
Multi-backend-synk
Synkroniser visningsstatus mange-til-mange eller enveis på tvers av Plex-, Jellyfin- og Emby-servere fra et enkelt dashbord.
Webhook-drevne oppdateringer
Motta avspillings-, pause- og scrobble-hendelser direkte fra hver backend slik at seerhistorikken sprer seg i løpet av sekunder i stedet for å vente på en skanning.
Flerbrukeridentiteter
Kartlegg flere brukere på tvers av forskjellige servere til delte identiteter og hold hvert familiemedlem synkronisert uten å krysse historier.
Bærbare backuper
Eksporter hele spilltilstanden for hver backend til et bærbart format du kan gjenopprette senere eller migrere til en annen server.
Bibliotekparitetskontroller
Oppdag uoverensstemmende, feilaktige eller utdaterte oppføringer og avdekk forskjeller mellom bakendsystemer slik at du kan fikse metadata før de forårsaker synkroniseringskonflikter.
Stisamsvar
Matche elementer basert på delte mediebaner når eksterne ID-er mangler eller er upålitelige, ideelt for biblioteker spredt over flere bakendsystemer.
Hvorfor kjøre WatchState på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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