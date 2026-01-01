Installer Typesense med ett-klikks installasjon.
Rask åpen kildekode-søkemotor med skrivefeiltoleranse, fasettering og øyeblikkelige resultater som et alternativ til Elasticsearch og Algolia.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Typesense
Typesense er en moderne, utviklervennlig søkemotor bygget for hastighet og enkelhet. Den leverer søkeresultater på under et millisekund med innebygd stavefeiltoleranse, intelligent rangering, fasettert filtrering og geo-søk – uten den operasjonelle kompleksiteten til Elasticsearch.
Selv-hosting av Typesense på en VPS gir deg en dedikert søkebakende uten kostnader per spørring og full kontroll over indeksering, skjemadesign og rangeringskonfigurasjon. Den er designet som et kostnadseffektivt alternativ til Algolia for utviklere som ønsker kraftige søkefunksjoner i produksjonskvalitet uten å betale SaaS-priser i stor skala.
Viktige funksjoner i Typesense
Skrivefeiltolerant søk
Retter automatisk stavefeil i søkeforespørsler slik at brukere alltid finner resultater selv med ufullkommen inndata.
Øyeblikkelige resultater
Minnebasert indeksering leverer spørringsrespons på under et millisekund for en rask og responsiv søkeopplevelse.
Fasettert filtrering
La brukere avgrense resultater etter kategori, prisklasse, vurdering eller et hvilket som helst tilpasset felt med innebygd støtte for fasetter.
Geosøk
Søk og filtrer poster etter geografisk nærhet ved hjelp av bredde- og lengdegradsfelt med radiusspørringer.
Enkel API
Et rent REST API og offisielle klientbiblioteker for JavaScript, Python, Ruby, Go og PHP gjør integrasjonen enkel.
Hvorfor kjøre Typesense på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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