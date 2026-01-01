Typesense er en moderne, utviklervennlig søkemotor bygget for hastighet og enkelhet. Den leverer søkeresultater på under et millisekund med innebygd stavefeiltoleranse, intelligent rangering, fasettert filtrering og geo-søk – uten den operasjonelle kompleksiteten til Elasticsearch.

Selv-hosting av Typesense på en VPS gir deg en dedikert søkebakende uten kostnader per spørring og full kontroll over indeksering, skjemadesign og rangeringskonfigurasjon. Den er designet som et kostnadseffektivt alternativ til Algolia for utviklere som ønsker kraftige søkefunksjoner i produksjonskvalitet uten å betale SaaS-priser i stor skala.