Installer AstrBot med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode flerplattform AI-chatbotrammeverk som kobler store språkmodeller til favorittmeldingsappene dine.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med AstrBot
AstrBot er en kraftig åpen kildekode-chatbotplattform som bygger bro mellom store språkmodeller og populære meldingsapplikasjoner, inkludert Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu og LINE. Med over 25 000 GitHub-stjerner tilbyr den et enhetlig rammeverk for å bygge samtalebaserte AI-opplevelser med multimodal støtte, kunnskapsbaser, en agentsandkasse for sikker kodeutførelse, og MCP (Model Context Protocol)-integrasjon.
Ved å selv-hoste AstrBot på din egen VPS holdes API-nøklene dine, samtalehistorikken og kunnskapsbasedataene dine helt private. Med mer enn 1 000 fellesskapsplugins som kan installeres fra den innebygde markedsplassen og et nettbasert brukergrensesnitt for konfigurasjon, får du bedriftsklar AI-chatbotinfrastruktur uten å være avhengig av tredjeparts hostede tjenester.
Viktige funksjoner i AstrBot
Flerplattformmeldinger
Koble en enkelt AstrBot-distribusjon til Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE og mer samtidig.
Plugin-markedsplass
Installer fra over 1 000 fellesskapsplugins med ett klikk for å utvide funksjonaliteten — moderasjonsverktøy, planleggere, integrasjoner og mer.
Agentsandkasse
Kjør kode trygt i en isolert sandkasse under samtaler, noe som muliggjør kraftige agentbaserte arbeidsflyter uten å eksponere vertssystemet.
Kunnskapsbasestøtte
Knytt tilpassede kunnskapsbaser til botene dine slik at de svarer på spørsmål basert på dine egne dokumenter og data i stedet for generiske treningsdata.
MCP-integrasjon
Modellkontekstprotokollstøtte lar AstrBot bruke eksterne verktøy og datakilder, noe som låser opp avansert agentisk atferd utover enkel chat.
Hvorfor kjøre AstrBot på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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