AstrBot er en kraftig åpen kildekode-chatbotplattform som bygger bro mellom store språkmodeller og populære meldingsapplikasjoner, inkludert Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu og LINE. Med over 25 000 GitHub-stjerner tilbyr den et enhetlig rammeverk for å bygge samtalebaserte AI-opplevelser med multimodal støtte, kunnskapsbaser, en agentsandkasse for sikker kodeutførelse, og MCP (Model Context Protocol)-integrasjon.

Ved å selv-hoste AstrBot på din egen VPS holdes API-nøklene dine, samtalehistorikken og kunnskapsbasedataene dine helt private. Med mer enn 1 000 fellesskapsplugins som kan installeres fra den innebygde markedsplassen og et nettbasert brukergrensesnitt for konfigurasjon, får du bedriftsklar AI-chatbotinfrastruktur uten å være avhengig av tredjeparts hostede tjenester.