MetaTrader 5 er verdens mest populære handelsplattform for privatpersoner for valuta, aksjer, futures, CFD-er og kryptovalutaer – brukt av millioner av tradere og støttet av hundrevis av meglere over hele verden. Denne malen kjører den fullstendige Windows-versjonen av MetaTrader 5 inne i en Wine-on-Linux-container, eksponert via KasmVNC slik at du kan få tilgang til den fra hvilken som helst nettleser uten å installere skrivebordsklienten lokalt.

Selvhosting av MT5 på din VPS gir tradere en 24/7-online handelsterminal som kjører Expert Advisors (EA-er) og abonnementer for kopihandel uten å måtte holde en stasjonær datamaskin våken. Det nettleserbaserte KasmVNC-grensesnittet lar deg logge inn fra hvor som helst – stasjonær datamaskin, nettbrett eller telefon – uten å installere den proprietære MT5-klienten på hver enhet.