Installer MetaTrader 5 med ett klikk.
Kjør MetaTrader 5 i en nettleser via KasmVNC for døgnåpen forex- og CFD-handel uten en dedikert Windows-maskin.
Velg en VPS-plan for MetaTrader 5
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med MetaTrader 5
MetaTrader 5 er verdens mest populære handelsplattform for privatpersoner for valuta, aksjer, futures, CFD-er og kryptovalutaer – brukt av millioner av tradere og støttet av hundrevis av meglere over hele verden. Denne malen kjører den fullstendige Windows-versjonen av MetaTrader 5 inne i en Wine-on-Linux-container, eksponert via KasmVNC slik at du kan få tilgang til den fra hvilken som helst nettleser uten å installere skrivebordsklienten lokalt.
Selvhosting av MT5 på din VPS gir tradere en 24/7-online handelsterminal som kjører Expert Advisors (EA-er) og abonnementer for kopihandel uten å måtte holde en stasjonær datamaskin våken. Det nettleserbaserte KasmVNC-grensesnittet lar deg logge inn fra hvor som helst – stasjonær datamaskin, nettbrett eller telefon – uten å installere den proprietære MT5-klienten på hver enhet.
Viktige funksjoner i MetaTrader 5
Alltid-på-EAs
Kjør Expert Advisors og copy-trading-abonnementer 24/7 uten å måtte ha en stasjonær datamaskin påslått — din VPS håndterer markedshendelser over natten og i helgene automatisk.
Nettlesertilgang
Koble til din MT5-terminal fra hvilken som helst enhet med en moderne nettleser via KasmVNC — stasjonær PC, nettbrett eller telefon — ingen Windows-installasjon nødvendig.
Koble til hvilken som helst megler
Bruk hvilken som helst MetaTrader 5-megler — hundrevis støtter MT5, inkludert IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM og mange andre over hele verden.
Diagrammer og indikatorer
Full MT5-diagramfunksjonalitet med tekniske indikatorer, markedsdybde, multi-tidsrammeanalyse og tilpassede indikatorskript via MQL5.
Algoritmisk handel
MQL5 IDE inne i terminalen for å skrive Expert Advisors, tilpassede indikatorer og skript — pluss valgfri Python RPyC-integrasjon for ekstern automatisering.
Vedvarende konfigurasjon
Din terminalprofil, maler, EA-er, indikatorer og kontoopplysninger vedvarer ved omstart av containere gjennom et dedikert konfigurasjonsvolum.
Hvorfor kjøre MetaTrader 5 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
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Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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