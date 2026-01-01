Installer phpMyAdmin med ett klikk.
Web-basert administrasjonsverktøy for å administrere MySQL- og MariaDB-databaser gjennom et intuitivt grafisk grensesnitt.
Velg en VPS-plan for phpMyAdmin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med phpMyAdmin
phpMyAdmin er det mest brukte nettbaserte administrasjonsverktøyet for MySQL- og MariaDB-databaser, som millioner av utviklere og databaseadministratorer har stolt på i over to tiår. Det tilbyr et omfattende grafisk grensesnitt for å bla gjennom data, utføre SQL-spørringer, administrere tabeller og indekser, håndtere brukerrettigheter og importere eller eksportere data – alt uten kommandolinjetilgang.
Denne distribusjonen kjører i vilkårlig servermodus, slik at du kan koble til enhver MySQL- eller MariaDB-instans ved å angi legitimasjonen ved pålogging. Selv-hosting av phpMyAdmin på din egen VPS holder databasetrafikken innenfor nettverket ditt og gir alltid tilgjengelig tilgang sikret bak HTTPS.
Viktige funksjoner i phpMyAdmin
Visuell databaseadministrasjon
Bla gjennom, søk, rediger og slett oppføringer på tvers av databaser og tabeller via et intuitivt webgrensesnitt.
SQL spørringsredigerer
Utfør spørringer med syntaksutheving, autofullføring og en visuell spørringsbygger for komplekse operasjoner.
Import og eksport
Flytt data inn og ut med SQL, CSV, XML, JSON og andre populære formater med konfigurerbare alternativer.
Administrasjon av brukerrettigheter
Opprett og administrer databasebrukerkontoer med detaljerte tillatelseskontroller på tvers av MySQL-servere.
Flerserverstøtte
Koble til forskjellige MySQL- og MariaDB-instanser fra en enkelt phpMyAdmin-distribusjon ved å bruke vilkårlig servermodus.
Serverovervåking
Se database- og tabellstatistikk, spore serverstatusmålinger og overvåke ytelse i sanntid.
Hvorfor kjøre phpMyAdmin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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