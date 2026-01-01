phpMyAdmin er det mest brukte nettbaserte administrasjonsverktøyet for MySQL- og MariaDB-databaser, som millioner av utviklere og databaseadministratorer har stolt på i over to tiår. Det tilbyr et omfattende grafisk grensesnitt for å bla gjennom data, utføre SQL-spørringer, administrere tabeller og indekser, håndtere brukerrettigheter og importere eller eksportere data – alt uten kommandolinjetilgang.

Denne distribusjonen kjører i vilkårlig servermodus, slik at du kan koble til enhver MySQL- eller MariaDB-instans ved å angi legitimasjonen ved pålogging. Selv-hosting av phpMyAdmin på din egen VPS holder databasetrafikken innenfor nettverket ditt og gir alltid tilgjengelig tilgang sikret bak HTTPS.