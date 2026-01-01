Installer autobrr med ett klikk.
Moderne verktøy for nedlastingsautomatisering som overvåker indekserer-IRC-kanaler i sanntid for å hente torrenter i det øyeblikket de blir annonsert.
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Hva du kan bygge med autobrr
autobrr er en neste-generasjons nedlastingsautomatiseringsplattform for torrenter og usenet som konsoliderer funksjonaliteten til verktøy som autodl-irssi, trackarr og flexget i én enkelt, moderne løsning. Den kobler seg til indekserer-IRC-kanaler hvor nye utgivelser kunngjøres i det øyeblikket de lastes opp, bruker filterreglene dine, og videresender matchende torrentfiler til din valgte nedlastingsklient — alt i sanntid, uten forsinkelser fra polling.
Selv-hosting av autobrr på en VPS sikrer 24/7 IRC-kanalovervåking med vedvarende tilkoblinger som en hjemmemaskin med dynamisk IP eller planlagt nedetid ikke pålitelig kan opprettholde. Kontinuerlig kjøring på dedikert infrastruktur betyr at automatiseringen din aldri går glipp av et freeleech-vindu, en utgivelse med begrenset antall seedere, eller en tidssensitiv ratio-mulighet på private trackere.
Viktige funksjoner i autobrr
Sanntids IRC-overvåking
Vedvarende tilkoblinger til indekserer-IRC-kunngjøringskanaler oppdager nye utgivelser i det øyeblikket de lastes opp, før RSS-feeder eller API-spørring ville se dem.
Avanserte filterregler
Bygg komplekse filtre basert på størrelse, kategori, opplaster, utgivelsesgruppe, oppløsning og egendefinerte regex-mønstre for å hente nøyaktig det du vil ha og ingenting annet.
Flerklientstøtte
Send hentede torrenter direkte til qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr eller overvåkingsmapper — og rute forskjellige filtre til forskjellige klienter automatisk.
arr integrasjon
Nativ integrasjon med Radarr, Sonarr, Lidarr og Whisparr lar autobrr sjekke om en utgivelse faktisk er ønsket før nedlasting, noe som eliminerer bortkastet båndbredde.
Statistikk og historikk
Spor nedlastningstall, filtrer treffrater og hent historikk via webgrensesnittet, slik at du kan finjustere reglene dine og forstå automatiseringens ytelse over tid.
Hvorfor kjøre autobrr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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