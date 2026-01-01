autobrr er en neste-generasjons nedlastingsautomatiseringsplattform for torrenter og usenet som konsoliderer funksjonaliteten til verktøy som autodl-irssi, trackarr og flexget i én enkelt, moderne løsning. Den kobler seg til indekserer-IRC-kanaler hvor nye utgivelser kunngjøres i det øyeblikket de lastes opp, bruker filterreglene dine, og videresender matchende torrentfiler til din valgte nedlastingsklient — alt i sanntid, uten forsinkelser fra polling.

Selv-hosting av autobrr på en VPS sikrer 24/7 IRC-kanalovervåking med vedvarende tilkoblinger som en hjemmemaskin med dynamisk IP eller planlagt nedetid ikke pålitelig kan opprettholde. Kontinuerlig kjøring på dedikert infrastruktur betyr at automatiseringen din aldri går glipp av et freeleech-vindu, en utgivelse med begrenset antall seedere, eller en tidssensitiv ratio-mulighet på private trackere.