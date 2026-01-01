Installer DumbDrop med ett klikk.
En enkel dra-og-slipp filopplaster som slipper filer rett inn i en mappe – ingen database, ingen kontoer, uten mas.
Velg en VPS-plan for DumbDrop
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DumbDrop
DumbDrop er en bevisst minimal filopplastingsapplikasjon fra DumbWare.io, bygget på ideen om at deling av filer med en server ikke skal kreve et kontosystem, en objektlagring eller et skyabonnement. Grensesnittet er en enkelt droppsone — dra filer inn, og de lander på disk i en konfigurert opplastingskatalog du fullt ut kontrollerer.
Til tross for den lille overflaten, leveres DumbDrop med praktiske tillegg som valgfri PIN-beskyttelse, støtte for katalogopplasting, konfigurerbare størrelsesgrenser, filtrering av filtyper og Apprise-varsler. Selvhosting på en VPS holder opplastede filer private, fjerner overføringsgebyrer per gigabyte fra tredjepartstjenester, og gir deg et pålitelig overleveringspunkt for samarbeidspartnere som ikke har shell- eller SFTP-tilgang.
Viktige funksjoner i DumbDrop
Dra-og-slipp opplastinger
Slipp én fil, flere filer, eller en hel mappe inn på siden, og den opprinnelige mappestrukturen bevares på disken.
Ingen database kreves
Opplastede filer skrives direkte til en montert katalog, så sikkerhetskopier er en enkel mappekopi og det er ingenting å migrere.
Valgfri PIN-beskyttelse
Angi en 4-10-sifret PIN-kode for å begrense opplastinger på delte servere uten å sette opp et fullstendig autentiseringssystem.
Apprise-varsler
Bli varslet via hvilken som helst Apprise-støttet kanal hver gang en ny fil lander, med tilpassbare maler for filnavn, størrelse og lagringsbruk.
Filoversikt og opprydding
Aktiver den valgfrie filbehandleren for å laste ned eller slette opplastede filer direkte fra webgrensesnittet uten SSH-tilgang.
Utvidelse og størrelsesgrenser
Begrens aksepterte filtyper og sett en øvre grense for opplastingsstørrelser for å holde slippsonen i tråd med hvordan du har tenkt at den skal brukes.
Hvorfor kjøre DumbDrop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.