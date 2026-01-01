DumbDrop er en bevisst minimal filopplastingsapplikasjon fra DumbWare.io, bygget på ideen om at deling av filer med en server ikke skal kreve et kontosystem, en objektlagring eller et skyabonnement. Grensesnittet er en enkelt droppsone — dra filer inn, og de lander på disk i en konfigurert opplastingskatalog du fullt ut kontrollerer.

Til tross for den lille overflaten, leveres DumbDrop med praktiske tillegg som valgfri PIN-beskyttelse, støtte for katalogopplasting, konfigurerbare størrelsesgrenser, filtrering av filtyper og Apprise-varsler. Selvhosting på en VPS holder opplastede filer private, fjerner overføringsgebyrer per gigabyte fra tredjepartstjenester, og gir deg et pålitelig overleveringspunkt for samarbeidspartnere som ikke har shell- eller SFTP-tilgang.