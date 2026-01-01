SeaweedFS er et distribuert filsystem med åpen kildekode med over 24 000 GitHub-stjerner, optimalisert for effektiv lagring og henting av et stort antall filer. Med et innebygd S3-kompatibelt API fungerer det som en direkte erstatning for Amazon S3 i selvhostede miljøer — ethvert verktøy eller SDK bygget for S3 fungerer med SeaweedFS uten kodeendringer.

Selvhosting av objektlagring på din VPS eliminerer kostnader per forespørsel og per GB fra skyleverandører, samtidig som dataene holdes under din fulle kontroll. SeaweedFS håndterer alt fra små bruker-opplastede bilder til store videofiler og sikkerhetskopieringsarkiver, med replikering og slette-koding tilgjengelig for databeskyttelse.