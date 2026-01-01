Installer SeaweedFS med ett-klikks installasjon.
Høyytelses distribuert filsystem med S3 API-kompatibilitet for lagring og levering av milliarder av filer i stor skala.
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Hva du kan bygge med SeaweedFS
SeaweedFS er et distribuert filsystem med åpen kildekode med over 24 000 GitHub-stjerner, optimalisert for effektiv lagring og henting av et stort antall filer. Med et innebygd S3-kompatibelt API fungerer det som en direkte erstatning for Amazon S3 i selvhostede miljøer — ethvert verktøy eller SDK bygget for S3 fungerer med SeaweedFS uten kodeendringer.
Selvhosting av objektlagring på din VPS eliminerer kostnader per forespørsel og per GB fra skyleverandører, samtidig som dataene holdes under din fulle kontroll. SeaweedFS håndterer alt fra små bruker-opplastede bilder til store videofiler og sikkerhetskopieringsarkiver, med replikering og slette-koding tilgjengelig for databeskyttelse.
Viktige funksjoner i SeaweedFS
S3 API-kompatibilitet
Enhver applikasjon eller verktøy bygget for Amazon S3 kobles til SeaweedFS uten modifikasjon, noe som muliggjør umiddelbar integrasjon med eksisterende arbeidsflyter.
Effektiv småfilhåndtering
Optimalisert lagringsmotor håndterer milliarder av små filer effektivt — en vanlig svakhet ved tradisjonelle filsystemer og generelle lagringsbakender.
Datareplikering
Automatisk replikering på tvers av volumservere gir redundans slik at data forblir tilgjengelige selv om individuelle lagringsnoder feiler.
Slettekoding
Reduserer lagringsoverhead sammenlignet med full replikering, samtidig som dataintegriteten opprettholdes for varme og kalde lagringsnivåer.
FUSE-monteringsstøtte
Monter SeaweedFS som et innebygd filsystem på Linux-verter, slik at applikasjoner som forventer standard POSIX-filtilgang kan lese og skrive direkte.
Hvorfor kjøre SeaweedFS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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