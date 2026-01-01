Installer Firefly III med ett-klikks installasjon.
Ta full kontroll over din personlige økonomi med et sikkert, selvhostet system for dobbelt bokføring.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Firefly III
Firefly III er gullstandarden for selvhostet personlig økonomistyring. Den tilbyr en omfattende plattform for å spore inntekter, utgifter og budsjetter med presisjonen til profesjonell regnskapsprogramvare. Dobbelt bokføringssystem registrerer hver transaksjon med full kilde- og destinasjonskontekst, og skaper en nøyaktig hovedbok du kan revidere når som helst.
Ved å selvhoste på din egen VPS eliminerer du risikoen for å dele sensitive finansielle data med tredjepartsaggregatorer, og sikrer at din nettoformue, forbruksvaner og kontosaldoer forblir strengt konfidensielle uten abonnementsavgifter og uten datamining.
Viktige funksjoner i Firefly III
Dobbelt bokholderi
Sikre finansiell nøyaktighet med et profesjonelt system som sporer hver eneste krone på tvers av flere kontoer.
Avansert budsjettering
Sett komplekse månedlige eller årlige budsjetter og motta visuelle indikatorer når du nærmer deg grensene dine.
Automatiseringsregler
Spar tid ved å opprette egendefinerte regler som automatisk kategoriserer og tagger transaksjoner basert på beskrivelser eller beløp.
Detaljert rapportering
Generer innsiktsfulle diagrammer og grafer for å visualisere din nettoformue, forbruksmønstre og økonomisk vekst over tid.
Hvorfor kjøre Firefly III på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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