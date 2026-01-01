Firefly III er gullstandarden for selvhostet personlig økonomistyring. Den tilbyr en omfattende plattform for å spore inntekter, utgifter og budsjetter med presisjonen til profesjonell regnskapsprogramvare. Dobbelt bokføringssystem registrerer hver transaksjon med full kilde- og destinasjonskontekst, og skaper en nøyaktig hovedbok du kan revidere når som helst.

Ved å selvhoste på din egen VPS eliminerer du risikoen for å dele sensitive finansielle data med tredjepartsaggregatorer, og sikrer at din nettoformue, forbruksvaner og kontosaldoer forblir strengt konfidensielle uten abonnementsavgifter og uten datamining.