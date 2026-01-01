Reitti er en selvhostet stedsporing- og tidslinjeapplikasjon som gir deg et privat alternativ til Google Tidslinje. Importer din eksisterende historikk fra Google Maps Tidslinje-eksport, GPX-filer og GeoJSON, eller mat inn live-posisjoner fra telefonapper som OwnTracks og GPSLogger for å bygge en kontinuerlig oversikt over hvor du har vært.

Reitti oppdager automatisk viktige steder og turer, og visualiserer dem deretter på et interaktivt kart med daglige tidslinjer og bevegelsesstatistikk. Fordi alt kjører på din egen server, forlater din detaljerte stedshistorikk aldri infrastrukturen din og blir aldri brukt til annonsering. Denne malen inkluderer en PostGIS-database for geospatiale spørringer, en Redis-buffer og en innebygd kartflisbuffer slik at hele stakken fungerer sammen ut av boksen.