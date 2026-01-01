Installer Reitti med ett klikk.
Selvhostet plattform for posisjonssporing og tidslinje som holder bevegelseshistorikken din privat som et Google Tidslinje-alternativ.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Reitti
Reitti er en selvhostet stedsporing- og tidslinjeapplikasjon som gir deg et privat alternativ til Google Tidslinje. Importer din eksisterende historikk fra Google Maps Tidslinje-eksport, GPX-filer og GeoJSON, eller mat inn live-posisjoner fra telefonapper som OwnTracks og GPSLogger for å bygge en kontinuerlig oversikt over hvor du har vært.
Reitti oppdager automatisk viktige steder og turer, og visualiserer dem deretter på et interaktivt kart med daglige tidslinjer og bevegelsesstatistikk. Fordi alt kjører på din egen server, forlater din detaljerte stedshistorikk aldri infrastrukturen din og blir aldri brukt til annonsering. Denne malen inkluderer en PostGIS-database for geospatiale spørringer, en Redis-buffer og en innebygd kartflisbuffer slik at hele stakken fungerer sammen ut av boksen.
Viktige funksjoner i Reitti
Flerkildeimport
Hent historikk fra eksportfiler fra Google Maps Tidslinje, GPX-filer og GeoJSON, eller strøm direkte data fra OwnTracks og GPSLogger.
Automatisk stedsgjenkjenning
Reitti analyserer dine rådata for å oppdage viktige steder og besøkte lokasjoner uten manuell merking.
Reiseinnsikt
Bevegelser er gruppert i turer med avstander, varigheter og transportmåter slik at tidslinjen din leses som en dagbok.
Interaktiv karttidslinje
Bla gjennom hvilken som helst dag på et interaktivt kart med ruter, stopp og en kronologisk tidslinje over aktiviteten din.
Selvhostet personvern
Alle posisjonsdata forblir i din egen PostGIS-database, aldri delt med Google eller brukt til annonsering.
Hvorfor kjøre Reitti på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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