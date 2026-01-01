Fusio er en selvhostet API-administrasjonsplattform med åpen kildekode som fungerer som både en API-gateway og en backend-bygger. Den lar deg eksponere databasetabeller, mikrotjenester eller tilpasset logikk som REST-API-er uten å skrive standardkode — med støtte for MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mer. En innebygd utviklerportal gir eksterne utviklere selvbetjent tilgang, API-nøkkeladministrasjon og live OpenAPI-dokumentasjon, mens abonnementsplaner og hastighetsbegrensning gjør det enkelt å tjene penger på API-ene dine.

Med innebygd støtte for Model Context Protocol (MCP) kan Fusio også fungere som et integrasjonssenter for AI-agenter, som kobler dataene og tjenestene dine direkte inn i LLM-arbeidsflyter. Selvhosting på din VPS holder all API-trafikk og forretningslogikk under din kontroll.