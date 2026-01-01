Installer Fusio med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for API-administrasjon for å bygge, drifte og tjene penger på API-er med en visuell utviklerportal.
Velg en VPS-plan for Fusio
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Fusio
Fusio er en selvhostet API-administrasjonsplattform med åpen kildekode som fungerer som både en API-gateway og en backend-bygger. Den lar deg eksponere databasetabeller, mikrotjenester eller tilpasset logikk som REST-API-er uten å skrive standardkode — med støtte for MySQL, PostgreSQL, MongoDB og mer. En innebygd utviklerportal gir eksterne utviklere selvbetjent tilgang, API-nøkkeladministrasjon og live OpenAPI-dokumentasjon, mens abonnementsplaner og hastighetsbegrensning gjør det enkelt å tjene penger på API-ene dine.
Med innebygd støtte for Model Context Protocol (MCP) kan Fusio også fungere som et integrasjonssenter for AI-agenter, som kobler dataene og tjenestene dine direkte inn i LLM-arbeidsflyter. Selvhosting på din VPS holder all API-trafikk og forretningslogikk under din kontroll.
Viktige funksjoner i Fusio
Database til API
Eksponer MySQL, PostgreSQL, MongoDB og andre datakilder som styrte REST API-er uten å skrive standardkode.
Utviklerportal
Gi eksterne utviklere selvbetjent API-tilgang, nøkkeladministrasjon og live OpenAPI-dokumentasjon i en merkevareportal.
API-monetisering
Opprett abonnementsplaner og hastighetsbegrensende nivåer for å ta betalt for API-bruk med konfigurerbare kvoter og faktureringsintegrasjon.
MCP-integrasjon
Koble API-ene dine direkte inn i AI-agentarbeidsflyter via innebygd støtte for Model Context Protocol for LLM-verktøyintegrasjon.
SDK-generering
Generer automatisk klient-SDK-er for alle store programmeringsspråk for å akselerere tredjeparts API-integrasjoner.
Hvorfor kjøre Fusio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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