Installer Mattermost med ett klikk.
Meldingsplattform for team med åpen kildekode, fullt dataeierskap og sikkerhetskontroller i bedriftsklasse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mattermost
Mattermost er en selvhostet samarbeidsplattform for team som leverer Slack-lignende meldinger, fildeling, taleanrop og automatisering av arbeidsflyt — uten å gi fra deg kontrollen over dataene dine. Bygget for tekniske og sikkerhetsbevisste team, støtter den trådede kanaler, 800+ integrasjoner, SSO, LDAP og samsvarsarkivering ut av esken.
Selvhosting av Mattermost på din egen VPS eliminerer abonnementsavgifter per bruker, holder alle meldinger og filer innenfor din infrastruktur, og oppfyller kravene til datasuverenitet som er vanlige i offentlig forvaltning, finans og helsevesen, der skybaserte verktøy alene ikke er akseptable.
Viktige funksjoner i Mattermost
Trådmeldingsfunksjon
Organiserte teamsamtaler i vedvarende kanaler med fulltekstsøk på tvers av ubegrenset meldingshistorikk.
Rike integrasjoner
Koble til 800+ verktøy inkludert GitHub, Jira, Zoom og Jenkins med webhooks, slash-kommandoer og en plugin-markedsplass.
Stemme og Video
Innebygde lyd- og videosamtaler med skjermdeling holder samarbeidet på ett sted uten å bytte til eksterne verktøy.
Bedriftssikkerhet
SSO, LDAP, rollebaserte tillatelser og samsvarseksport oppfyller strenge sikkerhets- og forskriftskrav.
Fullstendig dataeierskap
Alle meldinger og filer ligger på din VPS — ingen leverandørtilgang, ingen brukerbaserte avgifter og ingen plattformlåsing.
Hvorfor kjøre Mattermost på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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