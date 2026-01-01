Mattermost er en selvhostet samarbeidsplattform for team som leverer Slack-lignende meldinger, fildeling, taleanrop og automatisering av arbeidsflyt — uten å gi fra deg kontrollen over dataene dine. Bygget for tekniske og sikkerhetsbevisste team, støtter den trådede kanaler, 800+ integrasjoner, SSO, LDAP og samsvarsarkivering ut av esken.

Selvhosting av Mattermost på din egen VPS eliminerer abonnementsavgifter per bruker, holder alle meldinger og filer innenfor din infrastruktur, og oppfyller kravene til datasuverenitet som er vanlige i offentlig forvaltning, finans og helsevesen, der skybaserte verktøy alene ikke er akseptable.