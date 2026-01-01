Fireshare er en selvhostet mediedelingsplattform designet for deling av spillklipp, videoer og bilder via unike, delbare lenker per element. Last opp opptakene dine én gang og del dem individuelt med venner eller offentlig — hvert klipp får sin egen URL, med valgfri passordbeskyttelse for elementer du ønsker å holde semi-private.

I motsetning til skytjenester for video, kjører Fireshare utelukkende på din egen VPS uten opplastingsgrenser, uten vannmerker og uten at seere trenger en konto. Innholdet er organisert etter spill, kan bla gjennom via en offentlig eller privat feed, og kan abonneres på via RSS — noe som gir publikummet ditt et skikkelig hjem for videoinnholdet ditt uten å sende dem til en tredjepartsplattform.