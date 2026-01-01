Installer Fireshare med ett klikk.
Selvhostet plattform for deling av video og bilder for spillklipp med unike delbare lenker og passordbeskyttet tilgang.
Velg en VPS-plan for Fireshare
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med Fireshare
Fireshare er en selvhostet mediedelingsplattform designet for deling av spillklipp, videoer og bilder via unike, delbare lenker per element. Last opp opptakene dine én gang og del dem individuelt med venner eller offentlig — hvert klipp får sin egen URL, med valgfri passordbeskyttelse for elementer du ønsker å holde semi-private.
I motsetning til skytjenester for video, kjører Fireshare utelukkende på din egen VPS uten opplastingsgrenser, uten vannmerker og uten at seere trenger en konto. Innholdet er organisert etter spill, kan bla gjennom via en offentlig eller privat feed, og kan abonneres på via RSS — noe som gir publikummet ditt et skikkelig hjem for videoinnholdet ditt uten å sende dem til en tredjepartsplattform.
Viktige funksjoner i Fireshare
Delbare lenker per klipp
Hver video og hvert bilde får en unik offentlig URL du kan dele direkte — ingen tvungen kontoopprettelse eller plattformomdirigering for seere.
Passordbeskyttet deling
Lås individuelle klipp eller hele feeden din bak et passord slik at du nøyaktig kontrollerer hvem som kan se innholdet ditt.
Spillbasert organisasjon
Merk og bla gjennom innhold etter spilltittel, hold klippene dine organisert og gjør det enkelt for seere å finne opptak for et spesifikt spill.
RSS-feed-støtte
Fireshare genererer RSS-feeder slik at følgere kan abonnere og bli varslet når du publiserer nye klipp eller bilder.
Innebygd videotranskoding
CPU-basert transkoding behandler opplastinger automatisk til nettoptimaliserte formater, slik at klipp spilles av jevnt i enhver nettleser uten manuell konvertering.
Hvorfor kjøre Fireshare på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
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Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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