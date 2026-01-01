Installer FitTrackee med ett klikk.
Selvhostet utendørs aktivitetssporer for GPX-opplastinger, rutekart og treningsstatistikk for løping, sykling og fotturer.
Velg en VPS-plan for FitTrackee
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FitTrackee
FitTrackee er en selvhostet utendørs aktivitetssporer bygget for løpere, syklister, turgåere og alle som registrerer GPX-spor på en sportsklokke, telefon eller GPS-enhet. Last opp aktivitetsfiler, visualiser ruter på interaktive kart, og gjennomgå statistikk for distanse, høyde, hastighet og varighet – alt på infrastruktur du eier, uten at en tredjeparts treningsplattform samler inn bevegelsesdataene dine.
Å kjøre FitTrackee på en VPS holder treningshistorikken din, posisjonssporene dine og personlige rekorder private og bærbare. Støtte for flere brukere, et dokumentert REST API, valgfri værdata per treningsøkt og ActivityPub-basert føderasjon gjør det til et praktisk alternativ til Strava eller Garmin Connect for enkeltpersoner, små klubber og personvernbevisste idrettsutøvere.
Viktige funksjoner i FitTrackee
Opplasting av GPX-filer
Importer GPX-spor fra sportsklokker, telefoner og GPS-enheter for å bygge et privat arkiv over all utendørsaktivitet.
Interaktive rutekart
Visualiser hver treningsøkt på OpenStreetMap-baserte kart med full sporavspilling, zoom og detaljvisninger per segment.
Aktivitetsstatistikk
Spor distanse, varighet, høydeøkning, gjennomsnittsfart og tempo på tvers av alle registrerte treningsøkter og tidsperioder.
Fleridrettsstøtte
Loggfør løping, sykling, fotturer, ski og andre utendørssporter i en enkelt tidslinje med oppsummeringer per sport.
REST API og føderasjon
En dokumentert REST API og valgfri ActivityPub-føderasjon lar deg skripte integrasjoner og dele aktiviteter på tvers av fediverset.
Personverninnstillinger for flere brukere
Vertskontoer for familie, venner eller klubbmedlemmer med synlighetsinnstillinger per aktivitet og administratorstyrt registrering.
Hvorfor kjøre FitTrackee på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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