FitTrackee er en selvhostet utendørs aktivitetssporer bygget for løpere, syklister, turgåere og alle som registrerer GPX-spor på en sportsklokke, telefon eller GPS-enhet. Last opp aktivitetsfiler, visualiser ruter på interaktive kart, og gjennomgå statistikk for distanse, høyde, hastighet og varighet – alt på infrastruktur du eier, uten at en tredjeparts treningsplattform samler inn bevegelsesdataene dine.

Å kjøre FitTrackee på en VPS holder treningshistorikken din, posisjonssporene dine og personlige rekorder private og bærbare. Støtte for flere brukere, et dokumentert REST API, valgfri værdata per treningsøkt og ActivityPub-basert føderasjon gjør det til et praktisk alternativ til Strava eller Garmin Connect for enkeltpersoner, små klubber og personvernbevisste idrettsutøvere.