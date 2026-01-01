Installer DHIS2 med ett klikk.
Helseinformasjonsplattform med åpen kildekode, brukt av nasjonale helsetjenester i over 70 land verden over.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DHIS2
DHIS2 er verdens største helseinformasjonssystem med åpen kildekode, distribuert i over 70 land for å fange, analysere og rapportere rutinemessige helse-, immuniserings-, sykdomsovervåkings- og logistikkdata. Bygget av Universitetet i Oslo og et globalt fellesskap av offentlige partnere, understøtter det nasjonale helseprogrammer som betjener omtrent 2,4 milliarder mennesker.
Selvhosting av DHIS2 på din egen VPS holder sensitive pasient- og programdata fullt ut under din jurisdiksjon, lar deg tilpasse metadata, dashbord og integrasjoner til lokale arbeidsflyter, og unngår brukerbaserte avgifter assosiert med proprietære HMIS-leverandører.
Viktige funksjoner i DHIS2
Flerkanals datainnhenting
Samle inn aggregerte, individuelle og hendelsesdata via nettskjemaer, Android-klienter, SMS og masseimport i tusenvis av anlegg.
Visuell analyse
Bygg pivottabeller, diagrammer, kart og dashbord direkte fra innsamlede data uten å eksportere til eksterne verktøy.
Sporingsprogrammer
Følg individuelle saker, mottakere og forsyningskjeder over tid med konfigurerbare longitudinelle sporingsprogrammer.
Metadataforvaltning
Definer organisasjonsenheter, dataelementer, indikatorer og valideringsregler gjennom en fleksibel modell tilpasset av helsedepartementer.
RESTful Web API
Integrer registre, laboratoriesystemer og rapporteringsrørledninger gjennom et dokumentert REST API og DHIS2-app-plattformen.
Offline-først Android
Feltarbeidere samler inn data offline med DHIS2 Android Capture-appen og synkroniserer når tilkoblingen er tilbake.
Hvorfor kjøre DHIS2 på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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