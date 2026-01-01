DHIS2 er verdens største helseinformasjonssystem med åpen kildekode, distribuert i over 70 land for å fange, analysere og rapportere rutinemessige helse-, immuniserings-, sykdomsovervåkings- og logistikkdata. Bygget av Universitetet i Oslo og et globalt fellesskap av offentlige partnere, understøtter det nasjonale helseprogrammer som betjener omtrent 2,4 milliarder mennesker.

Selvhosting av DHIS2 på din egen VPS holder sensitive pasient- og programdata fullt ut under din jurisdiksjon, lar deg tilpasse metadata, dashbord og integrasjoner til lokale arbeidsflyter, og unngår brukerbaserte avgifter assosiert med proprietære HMIS-leverandører.