Remmina er en funksjonsrik fjernskrivebordsklient som støtter RDP-, VNC-, SSH- og SPICE-protokoller i én enkelt applikasjon, levert via et nettleserbasert grensesnitt. Ved å konteinerisere Remmina på en VPS får du tilgang til Windows-servere, Linux-skrivebord og virtuelle maskiner fra hvilken som helst enhet – administrerte bærbare datamaskiner, nettbrett eller offentlige datamaskiner – uten å installere native klienter eller konfigurere programvare per enhet.

Ved å sentralisere Remmina på en VPS opprettes en sikker jump host der tilkoblingsprofiler og legitimasjon lagres på kontrollert infrastruktur i stedet for å være spredt over endepunktenheter. Team drar nytte av delt, konsekvent konfigurert tilgang til alle fjernsystemer, og nye medlemmer kan koble seg til hver nødvendige server umiddelbart uten individuell oppsett.