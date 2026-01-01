Installer Remmina med ett klikk.
Flerprotokoll fjernskrivebordsklient som støtter RDP, VNC, SSH og SPICE, tilgjengelig fra enhver nettleser.
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Hva du kan bygge med Remmina
Remmina er en funksjonsrik fjernskrivebordsklient som støtter RDP-, VNC-, SSH- og SPICE-protokoller i én enkelt applikasjon, levert via et nettleserbasert grensesnitt. Ved å konteinerisere Remmina på en VPS får du tilgang til Windows-servere, Linux-skrivebord og virtuelle maskiner fra hvilken som helst enhet – administrerte bærbare datamaskiner, nettbrett eller offentlige datamaskiner – uten å installere native klienter eller konfigurere programvare per enhet.
Ved å sentralisere Remmina på en VPS opprettes en sikker jump host der tilkoblingsprofiler og legitimasjon lagres på kontrollert infrastruktur i stedet for å være spredt over endepunktenheter. Team drar nytte av delt, konsekvent konfigurert tilgang til alle fjernsystemer, og nye medlemmer kan koble seg til hver nødvendige server umiddelbart uten individuell oppsett.
Viktige funksjoner i Remmina
Flerprotokoll-tilgang
Koble til via RDP, VNC, SSH eller SPICE fra samme grensesnitt, som dekker Windows-servere, Linux-skrivebord og KVM virtuelle maskiner på ett sted.
Nettleserbasert grensesnitt
Få tilgang til eksterne systemer fra hvilken som helst enhet med en nettleser — ingen installasjon av en egen klient er nødvendig på administrerte bærbare datamaskiner, nettbrett eller delte arbeidsstasjoner.
Lagrede tilkoblingsprofiler
Lagre tilkoblingsdetaljer og påloggingsinformasjon for hvert fjernsystem slik at team kan koble seg til umiddelbart uten å måtte skrive inn vertsnavn og autentiseringsdata på nytt.
Utklippstavle og filoverføring
Del utklippstavleinnhold og overfør filer mellom din lokale økt og eksterne systemer over støttede protokoller for sømløse arbeidsflyter på tvers av maskiner.
Sentralisert legitimasjonslagring
Oppbevar passord for fjerntilgang på sikker VPS-infrastruktur i stedet for på endepunktsenheter som kan bli mistet, stjålet eller kompromittert.
Hvorfor kjøre Remmina på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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