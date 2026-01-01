Installer Zipline med ett klikk.
ShareX-kompatibel fil- og bildeopplastingsserver med et elegant dashbord og innebygd lenkeforkorter.
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Hva du kan bygge med Zipline
Zipline er en selvhostet fil- og bildeopplastingsserver designet for superbrukere som trenger rask, pålitelig deling med full kontroll over dataene sine. Den støtter ShareX, Flameshot og andre skjermbildeverktøy rett ut av esken, noe som gjør den til en sømløs erstatning for skybaserte opplastingstjenester som Imgur eller file.io.
Utover enkle opplastinger inkluderer Zipline URL-forkorting, kode-pastebins, mappeorganisering, tilpasning av innbygging og brukeradministrasjon. Selvhosting på din egen VPS betyr ubegrenset lagringsplass, ingen filstørrelsesbegrensninger og fullstendig personvern for hver opplasting.
Viktige funksjoner i Zipline
ShareX-integrasjon
Innebygd ShareX, Flameshot og støtte for egendefinert opplaster lar deg ta og dele skjermbilder på sekunder.
Innbygd URL-forkorter
Forkort lenker sammen med filopplastinger fra et enkelt kontrollpanel uten behov for en separat tjeneste.
Brukeradministrasjon
Opprett flere kontoer med individuelle opplastingskvoter, tillatelser og separate filbiblioteker.
Innebygd tilpasning
Tilpass OpenGraph-innbygginger slik at delte lenker viser fyldige forhåndsvisninger på Discord, Slack og sosiale medier.
Kodepaste
Del syntaksuthevede kodebiter med automatisk språkdeteksjon og utløpsalternativer.
Hvorfor kjøre Zipline på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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