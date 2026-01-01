Zipline er en selvhostet fil- og bildeopplastingsserver designet for superbrukere som trenger rask, pålitelig deling med full kontroll over dataene sine. Den støtter ShareX, Flameshot og andre skjermbildeverktøy rett ut av esken, noe som gjør den til en sømløs erstatning for skybaserte opplastingstjenester som Imgur eller file.io.

Utover enkle opplastinger inkluderer Zipline URL-forkorting, kode-pastebins, mappeorganisering, tilpasning av innbygging og brukeradministrasjon. Selvhosting på din egen VPS betyr ubegrenset lagringsplass, ingen filstørrelsesbegrensninger og fullstendig personvern for hver opplasting.