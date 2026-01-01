Installer OMERO med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for håndtering av bildedata for vitenskapelig mikroskopi med en flerdimensjonal nettviser.
Velg en VPS-plan for OMERO
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OMERO
OMERO er databehandlingsplattformen for Open Microscopy Environment, bygget for forskningslaboratorier som jobber med flerdimensjonale bioavbildningsdata. Den importerer mikroskopibilder fra over 150 proprietære filformater via Bio-Formats, lagrer dem i et søkbart arkiv, og serverer dem via en nettviser som håndterer kanaler, tidsforløp og Z-stabler uten proprietær programvare.
Selv-hosting av OMERO på din VPS gir laboratoriegrupper full kontroll over rå bildedata, annotasjoner og tilgangstillatelser, samtidig som den pakker OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend og et PostgreSQL-arkiv i en enkelt distribusjon.
Viktige funksjoner i OMERO
Flerdimensjonalt visningsprogram
Bla gjennom Z-stacks, time-lapse-sekvenser og flerkanalsopptak direkte i nettleseren uten å installere mikroskopiprogramvare for skrivebord.
Bio-Formats-import
Importer bilder fra over 150 proprietære mikroskopiformater og bevar originale metadata via det medfølgende Bio-Formats-biblioteket.
Grupper og tillatelser
Organiser forskere i samarbeidsgrupper med kun lesetilgang, lese- og kommentere-tilgang eller lese- og skrivetilgang på delte datasett og prosjekter.
Anmerkninger og tagger
Knytt etiketter, vurderinger, kommentarer, nøkkel-verdi-par og filvedlegg til bilder slik at eksperimentell kontekst forblir knyttet til rådataene.
Skripting og API-er
Automatiser analyseprosesser gjennom Python, Java og MATLAB API-er eller kjør OMERO.scripts på serversiden mot hele datasett.
Hvorfor kjøre OMERO på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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