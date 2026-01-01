OMERO er databehandlingsplattformen for Open Microscopy Environment, bygget for forskningslaboratorier som jobber med flerdimensjonale bioavbildningsdata. Den importerer mikroskopibilder fra over 150 proprietære filformater via Bio-Formats, lagrer dem i et søkbart arkiv, og serverer dem via en nettviser som håndterer kanaler, tidsforløp og Z-stabler uten proprietær programvare.

Selv-hosting av OMERO på din VPS gir laboratoriegrupper full kontroll over rå bildedata, annotasjoner og tilgangstillatelser, samtidig som den pakker OMERO.server-backend, OMERO.web-frontend og et PostgreSQL-arkiv i en enkelt distribusjon.