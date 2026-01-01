Installer Apache ShenYu med ett klikk.
Høyytelses Java-native API-gateway for tjenesteproxy, protokollkonvertering og API-styring i stor skala.
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Hva du kan bygge med Apache ShenYu
Apache ShenYu er en åpen kildekode, Java-basert API-gateway bygget for mikrotjenestemiljøer som krever høy gjennomstrømning og lav forsinkelse. Den fungerer som et enhetlig inngangspunkt for ruting, protokollkonvertering og trafikkstyring på tvers av tjenester bygget på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket og mer. En hot-swappable plugin-arkitektur lar deg aktivere eller deaktivere trafikkontrollpolicyer – hastighetsbegrensning, autentisering, WAF og kretsbryting – uten å måtte starte gatewayen på nytt.
Den medfølgende administrasjonskonsollen gir teamet ditt sanntidssynlighet og dynamisk kontroll over rutingregler, selektorer og systemtillatelser via et nettleserbasert dashbord. Å selv-hoste ShenYu på din egen VPS holder API-trafikken innenfor din infrastruktur, eliminerer kostnader for utgående skytrafikk per forespørsel og lar deg håndheve styringspolicyer uten å være avhengig av en administrert API-gatewaytjeneste.
Viktige funksjoner i Apache ShenYu
Hot-swappable programtillegg
Aktiver, deaktiver eller rekonfigurer trafikk-plugins – hastighetsbegrensning, autentisering, WAF og mer – under kjøring uten å starte gatewayen på nytt eller avbryte levende trafikk.
Støtte for flere protokoller
Videresend forespørsler på tvers av Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket og MQTT fra et enkelt gateway-inngangspunkt.
Dynamisk trafikkstyring
Definer ruteselektorer og regler via admin-grensesnittet som trer i kraft umiddelbart, noe som gir driftsteamene finkornet kontroll over hvilken oppstrøm som mottar hver forespørsel.
Innebygd observerbarhet
Distribuert sporing, metrikkeksport og integrasjoner for strukturert logging gir deg ende-til-ende-synlighet i API-latens og feilrater på tvers av alle proxy-tjenester.
OAuth 2.0 og JWT-autentisering
Sikre API-er med OAuth 2.0, JWT-tokenvalidering eller tilpasset signaturverifisering på gateway-laget før forespørsler når backend-tjenestene dine.
Hvorfor kjøre Apache ShenYu på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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