Apache ShenYu er en åpen kildekode, Java-basert API-gateway bygget for mikrotjenestemiljøer som krever høy gjennomstrømning og lav forsinkelse. Den fungerer som et enhetlig inngangspunkt for ruting, protokollkonvertering og trafikkstyring på tvers av tjenester bygget på Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket og mer. En hot-swappable plugin-arkitektur lar deg aktivere eller deaktivere trafikkontrollpolicyer – hastighetsbegrensning, autentisering, WAF og kretsbryting – uten å måtte starte gatewayen på nytt.

Den medfølgende administrasjonskonsollen gir teamet ditt sanntidssynlighet og dynamisk kontroll over rutingregler, selektorer og systemtillatelser via et nettleserbasert dashbord. Å selv-hoste ShenYu på din egen VPS holder API-trafikken innenfor din infrastruktur, eliminerer kostnader for utgående skytrafikk per forespørsel og lar deg håndheve styringspolicyer uten å være avhengig av en administrert API-gatewaytjeneste.