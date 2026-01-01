Installer Dasharr med ett-klikks installasjon.
Selvhostet dashbord som sporer opplastings-, nedlastings- og bounty-statistikk på tvers av mer enn tjue private torrent-trackere.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dasharr
Dasharr er et åpen kildekode Rust- og Vue-dashbord bygget spesifikt for brukere av private torrent-trackere. Det spør periodisk hver indeksør du aktiverer, lagrer historikken i PostgreSQL, og viser langsiktige trender innen opplasting, nedlasting, ratio, bonuspoeng og bounty som trackerne selv sjelden eksponerer utover den nåværende verdien.
Selvhosting av Dasharr på din VPS holder hver API-nøkkel og hele historikken til dine tracker-kontoer utelukkende på din egen infrastruktur i stedet for en tredjepartstjeneste. Statistikk samles inn hver sjette time i bakgrunnen slik at du kan korrelere opplastinger, automatiserte verktøy og bounty-forbruk på tvers av alle dine trackere i en enkelt tidslinje.
Viktige funksjoner i Dasharr
Multi-tracker-støtte
Innebygde samlere for mer enn tjue private trackere, inkludert RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP og mange flere under ett enkelt dashbord.
Langsiktig historie
Hver avstemning lagres i PostgreSQL slik at du kan se hvordan opplasting, forholdstall og bonuspoeng utvikler seg over uker og måneder i stedet for bare det nåværende øyeblikksbildet.
Planlagt henting
Statistikk oppdateres automatisk hver sjette time i bakgrunnen, slik at dashbordet alltid gjenspeiler nylig aktivitet uten manuell synkronisering.
Belønningsplanlegging
Spor dusørinntekter og utgifter på tvers av sporere for å planlegge hvor mye som kan tildeles forespørsler over et hvilket som helst valgt tidsvindu.
OpenAPI dokumentert
Hvert endepunkt eksponeres via et Swagger UI på /swagger-ui/ slik at data kan hentes fra egendefinerte skript, Grafana eller andre dashbord.
Privat fra grunnen av
Tracker API-nøkler forlater aldri din VPS — bakenden snakker direkte med hver indeksør og lagrer legitimasjon i din egen PostgreSQL-database.
Hvorfor kjøre Dasharr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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