Dasharr er et åpen kildekode Rust- og Vue-dashbord bygget spesifikt for brukere av private torrent-trackere. Det spør periodisk hver indeksør du aktiverer, lagrer historikken i PostgreSQL, og viser langsiktige trender innen opplasting, nedlasting, ratio, bonuspoeng og bounty som trackerne selv sjelden eksponerer utover den nåværende verdien.

Selvhosting av Dasharr på din VPS holder hver API-nøkkel og hele historikken til dine tracker-kontoer utelukkende på din egen infrastruktur i stedet for en tredjepartstjeneste. Statistikk samles inn hver sjette time i bakgrunnen slik at du kan korrelere opplastinger, automatiserte verktøy og bounty-forbruk på tvers av alle dine trackere i en enkelt tidslinje.