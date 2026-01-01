Installer Nuclio som en ett-klikks installasjon.
Høyytelses åpen kildekode serverløs plattform for sanntids hendelses- og databehandling med automatisk skalering og GPU-støtte.
Velg en VPS-plan for Nuclio
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Nuclio
Nuclio er en høyytelses, åpen kildekode serverløs plattform for sanntidsbehandling av hendelser og data. Den kjører koden din som funksjoner som reagerer på et bredt spekter av triggere — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og planlagte cron-jobber — og skalerer automatisk hver funksjon opp og ned basert på etterspørsel. Funksjoner kjører i dedikerte containere bygget og distribuert direkte fra nettleserens dashbord.
I motsetning til generelle automatiseringsverktøy er Nuclio konstruert for hastighet, og behandler hundretusenvis av hendelser per sekund per prosess, med valgfri GPU-akselerasjon for maskinlærings-inferens. Selv-hosting av Nuclio på din egen VPS holder dine datapipelines, modeller og hendelseskilder under din fulle kontroll, uten skykostnader per kall og ingen leverandørlåsning.
Viktige funksjoner i Nuclio
Sanntidsutløsere for hendelser
Utløs funksjoner fra HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og cron-planer uten å skrive limkode.
Automatisk skalering
Hver funksjon skalerer opp under belastning og ned igjen når den er inaktiv, og holder ressursbruken effektiv på tvers av arbeidsbelastningene dine.
Flerspråklige runtimes
Skriv funksjoner i Go, Python, Java, .NET, Node.js eller Shell ved å bruke kjøretiden som passer best for hver jobb.
GPU-akselerert inferens
Knytt GPU-er til funksjoner for rask maskinlærings-inferens og datatunge sanntidsbehandlings-pipelines.
Nettleserbasert kontrollpanel
Bygg, distribuer, kall opp og overvåk funksjoner fra et rent webgrensesnitt uten å måtte forlate nettleseren.
Hvorfor kjøre Nuclio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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