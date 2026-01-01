Nuclio er en høyytelses, åpen kildekode serverløs plattform for sanntidsbehandling av hendelser og data. Den kjører koden din som funksjoner som reagerer på et bredt spekter av triggere — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS og planlagte cron-jobber — og skalerer automatisk hver funksjon opp og ned basert på etterspørsel. Funksjoner kjører i dedikerte containere bygget og distribuert direkte fra nettleserens dashbord.

I motsetning til generelle automatiseringsverktøy er Nuclio konstruert for hastighet, og behandler hundretusenvis av hendelser per sekund per prosess, med valgfri GPU-akselerasjon for maskinlærings-inferens. Selv-hosting av Nuclio på din egen VPS holder dine datapipelines, modeller og hendelseskilder under din fulle kontroll, uten skykostnader per kall og ingen leverandørlåsning.