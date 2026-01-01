ESPHome er et åpen kildekode-system som gjør ESP8266- og ESP32-mikrokontrollere om til smarthjemenheter ved hjelp av enkle YAML-konfigurasjonsfiler. Ingen C++-programmering er nødvendig — definer sensorer, brytere og skjermer i YAML, og ESPHome kompilerer og flasher optimalisert fastvare automatisk. Det integreres naturlig med Home Assistant og støtter MQTT for kompatibilitet med enhver automatiseringsplattform.

Å kjøre ESPHome på en VPS gir alltid-på enhetsadministrasjon og ekstern fastvarekompilering som er tilgjengelig fra hvor som helst. Enhetskonfigurasjonene dine lagres sentralt og sikkerhetskopieres, og trådløse oppdateringer kan utløses uten å være på det lokale nettverket der de fysiske enhetene befinner seg.