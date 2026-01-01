Installer ITFlow med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode PSA-plattform for MSP-er som dekker IT-dokumentasjon, billettering, fakturering og klientadministrasjon i ett system.
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Hva du kan bygge med ITFlow
ITFlow er en gratis, åpen kildekode Professional Services Automation (PSA)-plattform bygget spesifikt for Managed Service Providers. Den konsoliderer IT-dokumentasjon, supporthenvendelser, fakturering, klientadministrasjon og infrastrukturmonitorering i ett selvhostet system — og eliminerer den spredte samlingen av separate verktøy de fleste MSP-er bruker for å drive daglig drift.
Selvhosting av ITFlow på en VPS gir bedriften din fullt eierskap over hver klientpost, legitimasjon og finansielt dokument, uten lisensavgifter per tekniker eller data som holdes av tredjeparts SaaS-leverandører. Ved første tilgang veileder en oppsettsveiviser deg gjennom opprettelsen av bedriftsprofilen og administratorkontoen din før systemet åpnes for klientarbeid.
Viktige funksjoner i ITFlow
IT-dokumentasjonsportal
Sentraliser klientressurser, påloggingsinformasjon, domener, SSL-sertifikater og nettverksdokumentasjon i en søkbar, strukturert kunnskapsbase.
Billettsystem og brukerstøtte
Administrer støttehenvendelser fra opprettelse til løsning med parsing av e-post til sak, SLA-sporing og tidsregistrering for teknikere.
Fakturering
Generer tilbud, send fakturaer, spor utgifter og overvåk inntekter fra et innebygd regnskapsdashbord uten et separat faktureringsverktøy.
Domene- og SSL-varsler
Automatisk overvåker utløpsdatoer for klientdomener og SSL-sertifikater og sender varsler før fornyelser blir kritiske.
Kundeportal
Kunder logger seg på en merkevaretilpasset selvbetjeningsportal for å se sine åpne saker, delte dokumenter og fakturaer.
Leverandør- og lisenssporing
Registrer programvarelisenser, leverandørkontakter og fornyelsesdatoer sammen med klientressursene de tilhører.
Hvorfor kjøre ITFlow på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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