ITFlow er en gratis, åpen kildekode Professional Services Automation (PSA)-plattform bygget spesifikt for Managed Service Providers. Den konsoliderer IT-dokumentasjon, supporthenvendelser, fakturering, klientadministrasjon og infrastrukturmonitorering i ett selvhostet system — og eliminerer den spredte samlingen av separate verktøy de fleste MSP-er bruker for å drive daglig drift.

Selvhosting av ITFlow på en VPS gir bedriften din fullt eierskap over hver klientpost, legitimasjon og finansielt dokument, uten lisensavgifter per tekniker eller data som holdes av tredjeparts SaaS-leverandører. Ved første tilgang veileder en oppsettsveiviser deg gjennom opprettelsen av bedriftsprofilen og administratorkontoen din før systemet åpnes for klientarbeid.