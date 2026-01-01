VERT er et filkonverteringsverktøy med åpen kildekode som behandler alt lokalt i nettleseren ved hjelp av WebAssembly. Filer forlater aldri brukerens enhet – det er ingen serverbehandling, ingen opplasting og ingen datalagring. Det konverterer dokumenter, bilder, lyd og video ved hjelp av FFmpeg-WASM.

Å drifte VERT selv på en VPS gjør det tilgjengelig som et privat teamverktøy som er tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser, uten å være avhengig av tredjeparts konverteringstjenester. Batchkonvertering med dra-og-slipp, ingen filstørrelsesbegrensninger og null skyavhengighet gjør det til et praktisk alternativ for personvernbevisste arbeidsflyter.