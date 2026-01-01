Installer Kavita med ett-klikks installasjon.
Selvhostet digitalt bibliotek for tegneserier, manga, lettromaner og e-bøker med dedikerte lesere og støtte for flere brukere.
Velg en VPS-plan for Kavita
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kavita
Kavita er en funksjonsrik selvhostet digital bibliotekbehandler som støtter CBZ, CBR, EPUB, PDF og alle store tegneserie- og e-bokformater. Den autoskanner og katalogiserer mediene dine med automatisk metadatautvinning, og tilbyr dedikerte lesegrensesnitt optimalisert for hver innholdstype – inkludert tegneseriesider med dobbeltoppslag, høyre-til-venstre manga-flyt og Webtoon kontinuerlig rulling.
Å hoste Kavita på din egen VPS gjør hele samlingen din tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst enhet uten å være avhengig av hjemme-maskinvarens oppetid. Støtte for flere brukere med rollebaserte tillatelser lar familier dele et bibliotek med alderspassende tilgangskontroller, mens OPDS-støtte betyr at enhver kompatibel leseapp kan koble seg til serveren din.
Viktige funksjoner i Kavita
Universell formatstøtte
Les CBZ-, CBR-, CB7-, CBT-, PDF- og EPUB-filer med automatisk formatgjenkjenning og gjengivelse optimalisert for hver filtype.
Spesialiserte lesere
Dedikerte lesemoduser for tegneserier, manga (høyre-til-venstre), e-bøker og Webtoon-rulling tilpasser seg automatisk til hver innholdstype.
Flerbrukerbiblioteker
Opprett ubegrenset antall brukerkontoer med administrator-, bibliotekar- og leserroller, samt kontroller for aldersbegrensning for familievennlig nettsurfing.
Smart Metadata
Kavita+ kobler seg til Comic Vine, AniList og andre leverandører for automatisk å berike biblioteket ditt med omslag, beskrivelser og informasjon om skapere.
OPDS og Tachiyomi-støtte
Få tilgang til biblioteket ditt via en hvilken som helst OPDS-kompatibel app eller Tachiyomi-utvidelsen på Android, noe som gir deg fleksibilitet i hvordan du leser.
Hvorfor kjøre Kavita på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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