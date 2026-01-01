Kavita er en funksjonsrik selvhostet digital bibliotekbehandler som støtter CBZ, CBR, EPUB, PDF og alle store tegneserie- og e-bokformater. Den autoskanner og katalogiserer mediene dine med automatisk metadatautvinning, og tilbyr dedikerte lesegrensesnitt optimalisert for hver innholdstype – inkludert tegneseriesider med dobbeltoppslag, høyre-til-venstre manga-flyt og Webtoon kontinuerlig rulling.

Å hoste Kavita på din egen VPS gjør hele samlingen din tilgjengelig 24/7 fra hvilken som helst enhet uten å være avhengig av hjemme-maskinvarens oppetid. Støtte for flere brukere med rollebaserte tillatelser lar familier dele et bibliotek med alderspassende tilgangskontroller, mens OPDS-støtte betyr at enhver kompatibel leseapp kan koble seg til serveren din.