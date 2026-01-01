Profilarr kobler dine selvhostede Radarr- og Sonarr-instanser til fellesskapsvedlikeholdte databaser med kvalitetsprofiler og tilpassede formater, og bruker testede konfigurasjoner automatisk i stedet for å kreve manuell inntasting. Den erstatter timer med instansspesifikk justering med en enkelt synkroniseringsoperasjon, og holder hver arr-app i stakken din i tråd med de nyeste fellesskapsstandardene.

Å selvhoste Profilarr sammen med mediestakken din betyr at profiloppdateringer skjer etter din tidsplan, med full oversikt over hva som endret seg og hvorfor – uten å være avhengig av eksterne tjenester for å dytte konfigurasjon til dine lokale apper.