Installer Profilarr med ett-klikks installasjon.
Automatiseringsverktøy som synkroniserer kvalitetsprofiler og egendefinerte formater fra fellesskapsdatabaser til dine Radarr- og Sonarr-instanser.
Velg en VPS-plan for Profilarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Profilarr
Profilarr kobler dine selvhostede Radarr- og Sonarr-instanser til fellesskapsvedlikeholdte databaser med kvalitetsprofiler og tilpassede formater, og bruker testede konfigurasjoner automatisk i stedet for å kreve manuell inntasting. Den erstatter timer med instansspesifikk justering med en enkelt synkroniseringsoperasjon, og holder hver arr-app i stakken din i tråd med de nyeste fellesskapsstandardene.
Å selvhoste Profilarr sammen med mediestakken din betyr at profiloppdateringer skjer etter din tidsplan, med full oversikt over hva som endret seg og hvorfor – uten å være avhengig av eksterne tjenester for å dytte konfigurasjon til dine lokale apper.
Viktige funksjoner i Profilarr
Automatisering av profilsynkronisering
Henter kvalitetsprofiler fra eksterne fellesskapsdatabaser og bruker dem på Radarr og Sonarr uten manuell kopiering og liming på tvers av instanser.
Tilpasset formatadministrasjon
Synkroniserer egendefinerte formatdefinisjoner og poengsummer slik at hver instans i stakken din bruker den samme testede konfigurasjonen.
Multi-instansstøtte
Administrerer flere Radarr- og Sonarr-instanser fra ett enkelt grensesnitt, og holder dem alle konsekvente uten å måtte gjøre dobbeltarbeid.
Webgrensesnitt inkludert
Nettleserbasert grensesnitt for å administrere tilkoblinger, utløse synkroniseringer og gjennomgå anvendte endringer — ingen SSH eller CLI er nødvendig.
Vedvarende konfigurasjon
Alle instanslegitimasjoner og synkroniseringstilstand lagres på et navngitt Docker-volum, som overlever omstart av containere og bildeoppgraderinger.
Hvorfor kjøre Profilarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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