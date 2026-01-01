MQTTX Web er en åpen kildekode MQTT 5.0-klient fra EMQX som kjører fullstendig i nettleseren, og lar ingeniører koble seg til enhver MQTT-megler over WebSocket for å inspisere emner, publisere nyttelast og validere IoT-meldingsflyter på sekunder. I motsetning til skrivebordsversjonen krever MQTTX Web ingen installasjon – å åpne den distribuerte URL-en er alt team trenger for å begynne å feilsøke meglere fra hvilken som helst bærbar PC eller nettbrett.

Ved å selv-hoste MQTTX Web på din egen VPS får du en privat, alltid tilgjengelig WebSocket-klient på en URL teamet ditt kontrollerer, uten at tredjeparts hostede endepunkter logger meglerlegitimasjonen din og uten avhengighet av den offentlige emqx.io-instansen. Tilkoblingsprofiler lagres lokalt i hver nettleser, slik at selve distribusjonen er tilstandsløs og enkel å oppgradere.