Installer MQTTX med én-klikks installasjon.
Nettleserbasert MQTT 5.0-klient for feilsøking av meglere og testing av IoT WebSocket-tilkoblinger uten lokale installasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med MQTTX
MQTTX Web er en åpen kildekode MQTT 5.0-klient fra EMQX som kjører fullstendig i nettleseren, og lar ingeniører koble seg til enhver MQTT-megler over WebSocket for å inspisere emner, publisere nyttelast og validere IoT-meldingsflyter på sekunder. I motsetning til skrivebordsversjonen krever MQTTX Web ingen installasjon – å åpne den distribuerte URL-en er alt team trenger for å begynne å feilsøke meglere fra hvilken som helst bærbar PC eller nettbrett.
Ved å selv-hoste MQTTX Web på din egen VPS får du en privat, alltid tilgjengelig WebSocket-klient på en URL teamet ditt kontrollerer, uten at tredjeparts hostede endepunkter logger meglerlegitimasjonen din og uten avhengighet av den offentlige emqx.io-instansen. Tilkoblingsprofiler lagres lokalt i hver nettleser, slik at selve distribusjonen er tilstandsløs og enkel å oppgradere.
Viktige funksjoner i MQTTX
Full MQTT 5.0-støtte
Test alle MQTT 5.0-funksjoner, inkludert egenskaper, årsakskoder, delte abonnementer og forespørsel-svar-mønstre, mot enhver kompatibel megler.
WebSocket-tilkobling
Koble til MQTT-meglere over WS og WSS direkte fra nettleseren, ideelt for å validere IoT-gatewayer og webklienter som er avhengige av WebSocket-transport.
Multi-megler-arbeidsområde
Lagre og bytt mellom tilkoblingsprofiler for produksjon, staging og lokale meglere uten å forlate fanen eller rekonfigurere legitimasjon hver gang.
Emne-publisering og -abonnement
Abonner på jokertegn-emner, publiser JSON-, ren tekst- eller Base64-nyttelaster, og inspiser meldingshistorikk med QoS, beholdt og tidsstempelmetadata.
Installasjonsfri tilgang
Del den distribuerte URL-en med teamet ditt for å gi hver ingeniør en MQTT-klient uten å distribuere skrivebordsbinærfiler eller administrere pakkeversjoner.
Klientbasert datalagring
Tilkoblingsinnstillinger og meldingshistorikk forblir i nettleseren via localStorage, slik at serveren ikke inneholder meglerlegitimasjon og forblir tilstandsløs på tvers av oppgraderinger.
Hvorfor kjøre MQTTX på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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