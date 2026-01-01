Installer RSS Bridge med ett klikks installasjon.
Selvhostet bro som gjør om nettsteder uten RSS til rene, abonnerbare feeder for enhver leser.
Velg en VPS-plan for RSS Bridge
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RSS Bridge
RSS Bridge er en åpen kildekode PHP-tjeneste som genererer RSS- og Atom-feeder for nettsteder som ikke lenger publiserer dem — sosiale nettverk, videoplattformer, nyhetsportaler, forumtråder og den lange halen av sider som stille og rolig sluttet å tilby feeder det siste tiåret. Den leveres med hundrevis av broer som vedlikeholdes av fellesskapet, og eksponerer hver enkelt som en stabil feed-URL du kan abonnere på fra hvilken som helst leser.
Å drifte RSS Bridge på din egen VPS holder leselisten din privat, omgår hastighetsbegrensningene og nedetiden for offentlige instanser som følger med delte distribusjoner i fellesskapet, og lar deg hviteliste nøyaktig hvilke broer din instans eksponerer. Kombinert med en selv-driftet leser som FreshRSS eller CommaFeed, gir det deg tilbake kontrollen over hvordan du bruker det åpne nettet.
Viktige funksjoner i RSS Bridge
Hundrevis av broer
Generer feeder fra YouTube-kanaler, Mastodon-tidslinjer, Reddit-underfora, Bandcamp-sider, GitHub-utgivelser, nyhetssider og mange flere kilder rett ut av esken.
Flere feedformater
Lever hver kilde som Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML eller ren tekst slik at enhver leser, skraper eller webhook-forbruker kan bruke den.
Bro-hviteliste
Begrens instansen din til et kuratert sett med broer via
whitelist.txt for å kontrollere ressursbruk og unngå å eksponere sjelden brukte skrapere.
Henting i nettleserkvalitet
Pakker curl-impersonate slik at forespørsler ser ut som en ekte Chrome-nettleser, og kommer forbi nettsteder som blokkerer standard HTTP-klienter.
Tilpassede broer
Legg dine egne
Bridge.php-filer inn i konfigurasjonsvolumet for å skrape hvilken som helst nettside du trenger uten å forke prosjektet.
Ingen kontoer nødvendig
Tilstandsløs web-UI uten brukere, ingen database og ingen registrering — feed-URL-er er den eneste vedvarende tilstanden.
Hvorfor kjøre RSS Bridge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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