RSS Bridge er en åpen kildekode PHP-tjeneste som genererer RSS- og Atom-feeder for nettsteder som ikke lenger publiserer dem — sosiale nettverk, videoplattformer, nyhetsportaler, forumtråder og den lange halen av sider som stille og rolig sluttet å tilby feeder det siste tiåret. Den leveres med hundrevis av broer som vedlikeholdes av fellesskapet, og eksponerer hver enkelt som en stabil feed-URL du kan abonnere på fra hvilken som helst leser.

Å drifte RSS Bridge på din egen VPS holder leselisten din privat, omgår hastighetsbegrensningene og nedetiden for offentlige instanser som følger med delte distribusjoner i fellesskapet, og lar deg hviteliste nøyaktig hvilke broer din instans eksponerer. Kombinert med en selv-driftet leser som FreshRSS eller CommaFeed, gir det deg tilbake kontrollen over hvordan du bruker det åpne nettet.