Installer yt-dlp Web UI med ett-klikks installasjon.
Selvhostet web-frontend og RPC-server for yt-dlp som laster ned video og lyd fra 1000+ nettsteder.
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Hva du kan bygge med yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI er et høyytelses nettleser-frontend og JSON-RPC-server for den populære yt-dlp-nedlasteren. Den utnytter den fulle kraften til yt-dlp gjennom et rent webgrensesnitt slik at du kan sette nedlastinger i kø, overvåke fremdrift i sanntid, se kommende direktesendinger og hente videoer fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og hundrevis av andre støttede nettsteder uten å måtte bruke kommandolinjen.
Selv-hosting av den på din VPS fritar deg fra skrivebordsinstallasjonsprogrammer, nettleserutvidelser som slutter å fungere ved hver nettstedsendring, og annonsestøttede nedlastere på nett. Filer lagres direkte på serveren med datasenterbåndbredde, RPC-serveren lar deg skripte automatisering, og en innebygd køgrense beskytter delte ressurser på serveren.
Viktige funksjoner i yt-dlp Web UI
Drevet av yt-dlp
Bygget på yt-dlp, som støtter nedlastinger fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og over tusen andre video- og lydsider.
Sanntidskø
Spor hver aktive og ventende nedlasting med sanntidsfremdrift, beregnet ankomsttid og hastighetsoppdateringer strømmet over WebSockets.
Formatvalg
Velg nøyaktige video- og lydformater, trekk ut kun lyd, overskriv utdatafilnavn, eller send trygge, tilpassede yt-dlp-argumenter per nedlasting.
JSON-RPC-server
Et skriptbart RPC-endepunkt lar deg utløse nedlastinger fra cron-jobber, skript eller tredjepartsklienter uten å bruke brukergrensesnittet.
Samtidighetsgrenser
Konfigurerbar køstørrelse holder samtidige nedlastinger under kontroll slik at en stor spilleliste ikke vil tømme VPS-båndbredde eller disk I/O.
Tokenbasert autentisering
Innebygd JWT-autentisering beskytter webgrensesnittet og RPC-endepunktene bak et generert brukernavn og passord.
Hvorfor kjøre yt-dlp Web UI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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