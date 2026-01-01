yt-dlp Web UI er et høyytelses nettleser-frontend og JSON-RPC-server for den populære yt-dlp-nedlasteren. Den utnytter den fulle kraften til yt-dlp gjennom et rent webgrensesnitt slik at du kan sette nedlastinger i kø, overvåke fremdrift i sanntid, se kommende direktesendinger og hente videoer fra YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud og hundrevis av andre støttede nettsteder uten å måtte bruke kommandolinjen.

Selv-hosting av den på din VPS fritar deg fra skrivebordsinstallasjonsprogrammer, nettleserutvidelser som slutter å fungere ved hver nettstedsendring, og annonsestøttede nedlastere på nett. Filer lagres direkte på serveren med datasenterbåndbredde, RPC-serveren lar deg skripte automatisering, og en innebygd køgrense beskytter delte ressurser på serveren.